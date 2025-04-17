Зеленский назвал вероятную дату подписания меморандума о соглашении по ископаемым: главные заявления президента из брифинга

Зеленский проводит брифинг

Меморандум о соглашении по добыче полезных ископаемых с Соединенными штатами Америки может быть подписан уже вскоре. Предварительно это может произойти уже в четверг, 18 апреля, во время онлайн-встречи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он проводит брифинг – "Телеграф" собрал все основные заявления.

"Мы должны благодарить за то, что у нас очень сильная помощь и поддержка Европы, что мы разморозили помощь и разведданные США. Достаточно ли этого, чтобы закончить войну? Я думаю, что нет. (…) Давления недостаточно, россияне могут позволить себе продолжать войну", — так президент ответил на вопрос о помощи иностранных партнеров.

Дональд Трамп, президент США, назвал обстрел Сумм Россией ошибкой. Зеленский заметил, что называть таким образом эту спецоперацию РФ нельзя.

"Рассказывать историю, бьющую по фронту, а называть ошибкой удар по центру города двумя ракетами, еще и кассетными, нельзя. Когда применяются кассетные вещи, каких потерь мы хотим от другой стороны?", — прокомментировал украинский лидер.

По его словам, если бы не помощь США, то Украина не видела бы выход баллистических ракет, а значит, не было возможности предупреждать гражданское население об угрозе. "Если бы не американские разведданные — таких случаев, как в Кривом Роге и Сумах было бы больше. Поэтому мы так переживали, когда была их заморозка", — сказал президент.

Президент заявил, что в настоящее время юристы работают над документом финального соглашения с США, которое должно быть ратифицировано парламентом. Он в очередной раз подчеркнул, что вопроса долгов за американскую военную помощь там не должно быть.

"Они (ред. — россияне) используют то же число дронов и ракет, включая баллистических, в ударах по нашей инфраструктуре. Уменьшая удары по энергетике, они бьют по инфраструктуре", — заявил Зеленский.

Контингент иностранных войск и гарантии безопасности – главная тема обсуждений на встрече в Париже. Кроме того, поднимается вопрос о режиме прекращения огня и срывов прекращения огня с российской стороны. Зеленский заявил, что Украина увидела документ, который Лавров отправлял в Соединенные Штаты о нарушении прекращения огня со стороны Украины и сказав, что их заявления не соответствуют действительности.

В настоящее время в обсуждениях с США речь не идет о территории. Основной темой общения делегаций является прекращение огня. Вместе с тем, Зеленский заявил, что заявления Виткоффа по поводу статуса пяти территорий являются отражением российской пропаганды.

"Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии, мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими", — сказал президент.

В частности, президент сообщил, что Украина уже получила информацию о том, что Китай поставляет оружие России. В частности, речь идет о прахе и артиллерии. Также президент Украины сообщил, что разговаривал с китайским лидером во время войны. И тот уверял, что не будет продавать Москве оружие.

Также президент заявил, что Украина готова к безусловному прекращению огня.

Новость дополняется.