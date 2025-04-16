У Трампа изменили соглашение о недрах для Украины: Bloomberg публикует детали
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Соглашение о партнерстве предоставит США право первого требования на прибыль, переведенного в специальный инвестиционный фонд реконструкции
Переговоры по соглашению о полезных ископаемых продолжаются. США могли смягчить свои требования по возвращению помощи Украиной в ходе переговоров по экономическому соглашению между двумя странами.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, которые знакомы с этим вопросом. Источники издания говорят, что после раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов.
В материале издания отмечается, что это приближает цифру к собственной оценке Украины более 90 миллиардов долларов.
Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение о распределении доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене.
Соглашение о партнерстве, как сообщается, предоставит США право первого требования на прибыль, переведенного в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. Киев добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США долгом.
Технические переговоры были очень продуктивными, сказал представитель Министерства финансов США, добавив, что они с нетерпением ждут скорого завершения переговоров.
Когда могут подписать соглашение
Отвечая на вопрос о статусе переговоров 14 апреля, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина поступила с контрпредложением в выходные, и переговоры все еще продолжаются. "Мы очень, очень близки, – сказал Бессент Bloomberg News в Буэнос-Айресе. – Это даже может быть подписано уже на этой неделе".
Один из источников говорит, что переговоры между техническими командами в пятницу 11 апреля и субботу 12 апреля были конструктивными. Но США все равно подошли к соглашению как возможности компенсировать расходы в Украине путем доходов от фонда, объем которого в последнем проекте до сих пор не указан.
Bloomberg пишет, что администрация Трампа по-прежнему не хочет обещать будущие инвестиции в фонд — ключевой интерес Киева в любом подобном соглашении — и откладывает этот вопрос для обсуждения. Однако продолжают настаивать на том, что расходы США по Украине во время войны должны рассматриваться как вклад Вашингтона в фонд, сказали они на условиях анонимности.
Киеву "надо действовать осторожно"
По словам источников, украинским участникам переговоров было трудно отказать своих американских коллег от такого подхода, который лежал в основе нескольких наиболее драконовских требований со стороны Вашингтона.
При этом издание отмечает, что "Киеву нужно действовать осторожно", напомнив историю с перепалкой в Овальном кабинете и заявления американских представителей.
"Ставки также высоки для стремлений Киева присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку любой преференциальный режим для США может противоречить их правилам единого рынка", — говорится в публикации. Премьер-министр Денис Шмигаль на прошлой неделе назвал цель своей страны по отношению к ЕС "красной линией №1" для соглашения.
Соглашение о полезных ископаемых — что известно
В феврале Киев и Вашингтон начали обсуждать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вариант документа показали в Украине, но через несколько дней его так и не подписали.
США представили Киеву новый проект соглашения, который предусматривает почти полный контроль американцев над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности.
Зеленский подтвердил, что Украина получила документ. У Трампа не скрывают, что ждут от Украины скорого подписания нового соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять выдвинутые условия.
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США.
Ранее "Телеграф" писал, что стоит за "соглашением о ископаемых", и подпишет ли его Украина.