У Трампа изменили соглашение о недрах для Украины: Bloomberg публикует детали

Соглашение о партнерстве предоставит США право первого требования на прибыль, переведенного в специальный инвестиционный фонд реконструкции

Переговоры по соглашению о полезных ископаемых продолжаются. США могли смягчить свои требования по возвращению помощи Украиной в ходе переговоров по экономическому соглашению между двумя странами.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на людей, которые знакомы с этим вопросом. Источники издания говорят, что после раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила оценку помощи, предоставленной США Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов.

В материале издания отмечается, что это приближает цифру к собственной оценке Украины более 90 миллиардов долларов.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение о распределении доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной стране при предыдущем президенте Джо Байдене.

Соглашение о партнерстве, как сообщается, предоставит США право первого требования на прибыль, переведенного в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролироваться Вашингтоном. Киев добивается лучших условий и отказывается признавать прошлую помощь США долгом.

Технические переговоры были очень продуктивными, сказал представитель Министерства финансов США, добавив, что они с нетерпением ждут скорого завершения переговоров.

Когда могут подписать соглашение

Отвечая на вопрос о статусе переговоров 14 апреля, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина поступила с контрпредложением в выходные, и переговоры все еще продолжаются. "Мы очень, очень близки, – сказал Бессент Bloomberg News в Буэнос-Айресе. – Это даже может быть подписано уже на этой неделе".

Один из источников говорит, что переговоры между техническими командами в пятницу 11 апреля и субботу 12 апреля были конструктивными. Но США все равно подошли к соглашению как возможности компенсировать расходы в Украине путем доходов от фонда, объем которого в последнем проекте до сих пор не указан.

Bloomberg пишет, что администрация Трампа по-прежнему не хочет обещать будущие инвестиции в фонд — ключевой интерес Киева в любом подобном соглашении — и откладывает этот вопрос для обсуждения. Однако продолжают настаивать на том, что расходы США по Украине во время войны должны рассматриваться как вклад Вашингтона в фонд, сказали они на условиях анонимности.

Киеву "надо действовать осторожно"

По словам источников, украинским участникам переговоров было трудно отказать своих американских коллег от такого подхода, который лежал в основе нескольких наиболее драконовских требований со стороны Вашингтона.

При этом издание отмечает, что "Киеву нужно действовать осторожно", напомнив историю с перепалкой в Овальном кабинете и заявления американских представителей.

"Ставки также высоки для стремлений Киева присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку любой преференциальный режим для США может противоречить их правилам единого рынка", — говорится в публикации. Премьер-министр Денис Шмигаль на прошлой неделе назвал цель своей страны по отношению к ЕС "красной линией №1" для соглашения.

Соглашение о полезных ископаемых — что известно

В феврале Киев и Вашингтон начали обсуждать соглашение о редкоземельных металлах. Первый вариант документа показали в Украине, но через несколько дней его так и не подписали.

США представили Киеву новый проект соглашения, который предусматривает почти полный контроль американцев над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности.

Зеленский подтвердил, что Украина получила документ. У Трампа не скрывают, что ждут от Украины скорого подписания нового соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять выдвинутые условия.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина уже выработала свою позицию по соглашению с США.

Ранее "Телеграф" писал, что стоит за "соглашением о ископаемых", и подпишет ли его Украина.