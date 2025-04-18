Цены кусаются: сколько стоят элитные паски в 2025 году

Стоимость зависит от веса, украшений и начинки — некоторые обойдутся более чем в 2 тысячи

В преддверии Пасхи 2025 года украинские магазины и заведения питания предлагают паски, которые поражают не только вкусом, но и иногда ценой.

"Телеграф" поискал и рассказал, где можно приобрести пасхальную выпечку и по каким ценам можно заказать как онлайн, так и офлайн.

В наш список попал бистро "Полтава" в Киеве. Там малую паску предлагают за 650 гривен, а большую за 750 гривен.

Сеть магазинов "Goodwine" также продает пасхальные паски. Самая дешевая стоит 395 гривен.

Самая дорогая в сети "коломба с молочным шоколадом и апельсиновыми цукатами", ее стоимость составляет 2490 гривен.

Следующим рассмотрели цены в заведении "Honey" в Киеве. Паски там продают и по 950, и 2400 гривен. Популярная пасхальная выпечка с начинкой стоит 1550 гривен, можно выбрать любой вкус.

В кондитерской "Калина" можно приобрести традиционную паску примерно за 500 гривен, также есть за 1200.

Если рассматривать панетоне, то придется отдать 1200-1400 гривен. Сырная паска в заведении стоит 1550 гривен.

В ресторане "Rose family" продают паски по таким ценам. За пасхальный кекс с меренгой хотят 900 гривен. Самая дорогая паска – с пряниками, она стоит 1200.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоят 300-граммовые паски в магазинах. Домашняя выпечка в 2025 году будет более выгодным, чем магазинная.