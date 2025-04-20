"Боже, почему это происходит с нами?": полный текст пасхального поздравления Владимира Зеленского

Решающую роль играет не только победа оружия, но прежде всего победа духа.

В Пасху, 20 апреля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с праздничным поздравлением. В своем эмоциональном обращении он подчеркнул силу веры, единство украинского народа и несокрушимость духа в трудные времена.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Дорогие украинцы!

Сегодня по-настоящему особый день, которого мы всегда ждем с нетерпением, который празднуют миллионы людей — Пасха.

День, являющийся лучом света, — особенно лучезарный и мощный во времена, когда темные облака стремятся затянуть наше небо. День, который дает надежду и напоминает нам всем: зло может иметь свое время, но у Бога будет свой день. Это один из смыслов, заложенных в истории Христа.

О его земных страданиях и смерти, о его воскресении, и об истине, что рано или поздно, но неизбежно, Зло отступит, а жизнь победит — сегодня эти слова отзываются в каждом украинском сердце и они укрепляют нашу веру, которая, несмотря ни на что, не угасла за 1 152 дня полномасштабной войны.

Каждый из нас пережил следующие моменты. Когда очень больно, когда невыносимо тяжело и когда спрашиваешь: "Боже, почему это происходит с нами?". Удары, взрывы, стрельба — все это зло, все это горе.

Как можно убивать десятки людей в Сумах на Вербное воскресенье? Неужели ты этого не видишь, Боже? Как расстреляли детскую площадку в Кривом Роге. Как Харьков, Днепр, наша Одесса – десятки других наших городов – горят каждый день.

Когда это все кончится и наша земля, наши люди, наши дети услышат тишину? Как нам не утратить веру после всего, через что мы проходим?

И когда твой разум не может найти ответ на эти вопросы, ты начинаешь слушать свое сердце. И что-то невидимое, но такое сильное внутри тебя не дает тебе показаться — оно показывает тебе, где найти свет, чтобы ты не заблудился, и тогда ты видишь окружающих тебя людей. Ты смотришь в глаза своей семьи, лицо любимых – чувствуешь их объятия, поддержку как знакомых, так и незнакомых тебе людей – поддержку украинцев. И понимаешь, что у тебя с ними общие ценности. И именно эти ценности объединили всех нас, безусловно, не случайно, объединили нас вместе в первый день этой войны и продолжают объединять до сих пор. Это воля и выдержка, милосердие и человечность. Это то, что есть Бог — это его присутствие. Он есть в наших людях.

И именно поэтому в людях есть свет, поэтому в людях есть сила. В каждом действии, в каждом маленьком шаге на тяжелой дороге, и в каждом слове поддержки, в каждом слове: "Как дела?", "Чем могу помочь?", "Береги себя".

Мы знаем, что мы защищаем, знаем, за что боремся: за кого и ради кого. И именно поэтому каждый раз как бы тяжело ни было — мы не теряем веру. Ибо эта вера – это вера друг в друга. У стоящих рядом — у украинцев. Вера в то, что зло может иметь свое время, но у Бога будет свой день.

Дорогие мои!

Пусть этот день наступит. Пусть закончится час зла. Пусть придет день жизни, день мира, день Украины. День, который продлится веки. И мы снова сможем собраться вместе за одним столом на мирную Пасху. Когда все мы ощутим тепло, ощутим покой и уют на душе, и, конечно же, будем наслаждаться вкусной едой. Когда все будет так, как должно быть.

Это то, чего мы хотели все эти 1152 дня. И в этом мы единственные. Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий празднуют Пасху в один день.

Вместе мы вместе боремся и молимся об Украине вместе. За тех, кто не может быть на эту Пасху со своими семьями. За тех, кто на передовой, со своими собратьями. За наших бойцов – воинов света.

Просим Бога защитить тех, кто нас защищает, чтобы укрепил волю находящихся в плену за всех, кто должен вернуться домой. Мы просим Бога помочь всем, кто посвящает свою жизнь помощи ближним. Чтобы защитил своим покровительством тех, кто своим ежедневным трудом защищает Украину. Пусть Господь заботится о всех, кто спасает, лечит, учит.

Сегодня мы молимся о всех, о наших детях. За всех мальчиков и девочек, заслуживающих счастливого детства, за наших родителей и матерей, заслуживающих спокойной старости, за весь наш народ, заслуживающий долгожданный мир.

Дорогие украинцы!

Наш народ преодолевает очень сложный путь, но я уверен: ключевое слово здесь — "преодолевает". И несмотря ни на что, каждое утро мы находим в себе силы просыпаться, двигаться вперед, делать свое дело, то, что можешь, там, где это нужно, для тех, кто этого ждет.

И источником энергии для нас может быть многое вокруг: улыбка сына или дочери, голос мамы, мысли о тех, кто сейчас на передовой или память о том, кто прикрыл тебя собственным телом.

Мы можем найти толчок к действию в новостях о победах нашего народа, в нашей культуре, в книгах, стихах, музыке. И, конечно, нас вдохновляет символ Пасхи и история Воскресения Христова.

Именно поэтому мы точно знаем: все камни, которые бросают в нас, не останется развалиной на нашей земле. Все камни, которые встречаются на нашем пути, мы превратим в прочный фундамент нашего будущего — свободы, мира, памяти. О том, что мы пережили и чего достигли в трудные времена, решающую роль играет не только победа оружия, но прежде всего победа духа. Наша победа нашего духа.

Пусть все это сбудется. Пусть Бог нам в этом поможет. Да будет мир. Да будет Украина.

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!