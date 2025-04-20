З дітьми та у довжелезних чергах: як українці паски святили на Великдень (фоторепортаж)

Традиційно городяни принесли із собою до церкви великодні кошики.

У місті Яремче Івано-Франківської області у світле свято Пасха багато людей вирушили святити паски. У Церкві святого пророка Іллі вранці 20 квітня спостерігалася велика кількість людей.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував сьогодні на цьому місці та показав, що відбувалося біля стін церкви та всередині.

На кадрах можна помітити, що традиційно городяни принесли із собою великодні кошики, в яких випечені самостійно або куплені в магазині паски, а також прикрашені яйця та інші продукти.

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ці кошики зазвичай вибудовують у ряд, а потім священник здійснює свій ритуал — окроплює їх святою водою.

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Коли священник окроплює, він також обов’язково читає три молитви: на благословення хліба (пасок), на благословення м’ясної їжі, на благословення молочної їжі.

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Крім того, окроплюють святою водою на це свято також і людей.

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Великдень у Яремчі 20 квітня 2025 Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 20 квітня президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Опубліковано повний текст його святкового мовлення.