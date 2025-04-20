Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Яркие картинки и короткие поздравления со Светлой Пасхой
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Пожелайте своим родным мира, благополучия и радости
Сегодня, 20 апреля, православные и греко-католики празднуют Светлое Христово Воскресение. В этот день верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа – Его возвращение к жизни после распятия.
Светлое Христово Воскресение, или Пасха — один из самых важных и почитаемых праздников в христианской традиции. Он несет в себе глубокий духовный смысл — торжество жизни, надежды и веры.
В этот день поздравьте своих родных, друзей и близких красивыми открытками и теплыми пожеланиями. "Телеграф" по этому случаю подготовил подборку лучших поздравлений со Светлой Пасхой!
Пусть в эту Пасху Господь дарует тебе мир в душе, а каждый день будет полон света, добра и любви! Желаю тебе светлого праздника и уюта дома!
Христос Воскрес! Пусть эта Пасха принесет в твоей жизни мир, радость и безграничную любовь. Желаю тебе гармонии в душе и света в сердце. Пусть этот день наполнит твою жизнь лучшими мгновениями!
Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы Ваш дом был наполнен теплом, счастьем, добром, а в сердце царила гармония и любовь!
С Пасхой! Пусть пасхальная радость наполнит Ваше сердце. Мира, добра, любви! Пусть Вас Господь наградит за добрые дела!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украшенные яйца на Пасху. Писанка и крашанка — это не одно и тоже.