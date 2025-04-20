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Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Яркие картинки и короткие поздравления со Светлой Пасхой

Автор
Катерина Любимова
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Как поздравить с Пасхой 2025 — открытки и короткие пожелания
Как поздравить с Пасхой 2025 — открытки и короткие пожелания. Фото pixabay/Телеграф

Пожелайте своим родным мира, благополучия и радости

Сегодня, 20 апреля, православные и греко-католики празднуют Светлое Христово Воскресение. В этот день верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа – Его возвращение к жизни после распятия.

Светлое Христово Воскресение, или Пасха — один из самых важных и почитаемых праздников в христианской традиции. Он несет в себе глубокий духовный смысл — торжество жизни, надежды и веры.

В этот день поздравьте своих родных, друзей и близких красивыми открытками и теплыми пожеланиями. "Телеграф" по этому случаю подготовил подборку лучших поздравлений со Светлой Пасхой!

Поздравления с Пасхой 20 апреля
Открытки с Пасхой 2025

Пусть в эту Пасху Господь дарует тебе мир в душе, а каждый день будет полон света, добра и любви! Желаю тебе светлого праздника и уюта дома!

Картинки и поздравления с Пасхой
Красивые открытки с Пасхой 2025

Христос Воскрес! Пусть эта Пасха принесет в твоей жизни мир, радость и безграничную любовь. Желаю тебе гармонии в душе и света в сердце. Пусть этот день наполнит твою жизнь лучшими мгновениями!

Поздравляем с Пасхой 20 апреля
Со светлым праздником Пасхи

Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы Ваш дом был наполнен теплом, счастьем, добром, а в сердце царила гармония и любовь!

С Пасхой 20 апреля — открытки и поздравления
Красивые картинки-поздравления с Пасхой

С Пасхой! Пусть пасхальная радость наполнит Ваше сердце. Мира, добра, любви! Пусть Вас Господь наградит за добрые дела!

С Пасхой 2025!
Открытки со светлым праздником Пасхи

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украшенные яйца на Пасху. Писанка и крашанка — это не одно и тоже.

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