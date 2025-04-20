Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Яркие картинки и короткие поздравления со Светлой Пасхой

Пожелайте своим родным мира, благополучия и радости

Сегодня, 20 апреля, православные и греко-католики празднуют Светлое Христово Воскресение. В этот день верующие вспоминают чудесное воскрешение Иисуса Христа – Его возвращение к жизни после распятия.

Светлое Христово Воскресение, или Пасха — один из самых важных и почитаемых праздников в христианской традиции. Он несет в себе глубокий духовный смысл — торжество жизни, надежды и веры.

В этот день поздравьте своих родных, друзей и близких красивыми открытками и теплыми пожеланиями. "Телеграф" по этому случаю подготовил подборку лучших поздравлений со Светлой Пасхой!

Открытки с Пасхой 2025

Пусть в эту Пасху Господь дарует тебе мир в душе, а каждый день будет полон света, добра и любви! Желаю тебе светлого праздника и уюта дома!

Красивые открытки с Пасхой 2025

Христос Воскрес! Пусть эта Пасха принесет в твоей жизни мир, радость и безграничную любовь. Желаю тебе гармонии в душе и света в сердце. Пусть этот день наполнит твою жизнь лучшими мгновениями!

Со светлым праздником Пасхи

Поздравляю со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы Ваш дом был наполнен теплом, счастьем, добром, а в сердце царила гармония и любовь!

Красивые картинки-поздравления с Пасхой

С Пасхой! Пусть пасхальная радость наполнит Ваше сердце. Мира, добра, любви! Пусть Вас Господь наградит за добрые дела!

Открытки со светлым праздником Пасхи

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украшенные яйца на Пасху. Писанка и крашанка — это не одно и тоже.