Сторожили еще могут помнить: как выглядели строения первого водопровода Киева (фото)

В сердце Киева была потеряна уникальная достопримечательность инженерной мысли – деревянное здание первого городского водопровода, история которого уходит в XVII век.

Киевский водопровод имеет богатую и сложную историю, которая уходит в начало 17 века, когда впервые было упомянуто о системе водоснабжения города. В то время родниковую воду с киевских гор подавали в католический доминиканский монастырь и другие объекты города. Однако настоящее централизованное водоснабжение Киева началось только в конце 19 века, когда инженер Аманд Струве взял на себя ответственность за строительство современной системы водопровода.

В 1871 году началось строительство первой очереди Киевского водопровода, которое завершилось в 1872 году и стало важным шагом в развитии инфраструктуры города. Одним из ключевых объектов этой системы был комплекс строений, который находился на Набережном шоссе. Эти сооружения были частью первой очереди Киевского водопровода, начавшего работать в конце XIX века.

Первая очередь водопровода состояла из двух насосных станций и трех водонапорных башен. Из них сохранилась только одна, в которой сейчас находится в Музее воды в Киеве.

Деревянное здание на Набережном шоссе

Деревянное здание на Набережном шоссе, 4 было одним из ключевых сооружений Киевского водопровода. Она являлась частью комплекса, включавшего машинную станцию и другие технические объекты. Это здание имело не только техническое значение, но и являлось частью исторической застройки Киева. К сожалению, из-за пожара в начале 2010 года это здание было потеряно, что стало трагическим примером утраты исторического наследия Киева.

Гибель здания и комплекса памятников

В 2007 году ансамбль зданий первого Киевского централизованного водопровода на Набережном шоссе, 2-8, был поставлен на учет как памятники науки и техники. Однако уже в 2009 году участок был продан частным инвесторам, и в том же году одна из деревянных построек сгорела. Другие здания комплекса подвергались неоднократным поджогам. Ночью на 7 января 2010 года комплекс памятников был разрушен ради строительства двух семиэтажных гостиничных корпусов в оползневой охранной зоне ландшафтного парка "Днепровские склоны". Проект строительства гостиниц так и не был реализован, но исторические здания были утрачены навсегда.

В общем, история Киевского водопровода является напоминанием о важности сохранения исторического наследия Киева. Этот вопрос требует внимания городских властей и общественности для защиты ценных архитектурных памятников города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит самое необычное здание в Киеве. Сегодня это памятник монументального искусства.