Один из самых красивых в Киеве: где находится "дом Кличко" и сколько стоит жить рядом с мэром (фото)

Это не просто историческое здание, а свидетель веков, хранящий в себе уникальную историю и непревзойденную красоту неоренессансной архитектуры начала ХХ века

Это величественное сооружение, более известное киевлянам как "Дом Кличко", – одно из самых интересных и красивых построек столицы. Это сооружение – больше, чем просто здание. Это своего рода летопись города, хранящая память о разных эпохах: со времен интеллектуальных собраний начала ХХ века до современных урбанистических трансформаций.

"Телеграф" рассказывает историю этого дома, его архитектурные особенности. А также интересные и малоизвестные факты, связанные с ним.

История и интересные факты

Дом построили в 1900-1901 годах по проекту инженера Николая Яскевича. Сначала он принадлежал главному архитектору Киева того времени Николаю Самонову. Там разместили доходный дом, где проживали известные личности, в том числе историк и археолог Василий Данилевич.

Постепенно здание стало местом собрания интеллектуальной и культурной элиты Киева начала ХХ века. Здесь часто проводили литературные вечера и дискуссии, которые собирали известнейших деятелей того времени.

В 1914 году здание сменило владельца, а с приходом советской власти его национализировали. В годы Второй мировой войны дом сильно пострадал, исчезла надпись "Дом Николая Николаевича Самонова" и угловая башня. Позже здание восстановили и здесь даже действовал известный среди местных гастроном "три ступени".

В 2000 году началась масштабная реставрация, профинансированная Виталием Кличко, который приобрел здесь квартиру. В общем, поэтому киевляне и стали называть здание "домом Кличко"

В 2001 году на основе оригинального проекта была восстановлена угловая башенка, рядом с которой восстановили написанные даты: 1900-2001. Теперь они символизируют как год постройки дома, так и начала реставрационных работ.

Реставрационные работы помогли установить лифт и надстроить шестой мансардный и седьмой аттиковый этажи. Это придало зданию более современный вид без потери исторической ценности.

Архитектура и расположение

Сегодня Дом Самонова является памятником архитектуры и градостроительства. Он находится по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 30/10, на пересечении ул. Николая Лысенко. Рядом находится Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко и улица Владимирская.

Дом Самонова по праву считают одним из лучших примеров неоренессанса Киева начала ХХ века. Его фасад украшен рельефными композициями и орнаментальным венечным фризом, что создает пластическую насыщенность дома.

Он имеет Г-образную форму, семь этажей и проезд во двор. Фасад украшен балконами с аутентичными решетками и изящной лепниной. Коринфские пилястры на третьем-четвертом этажах, фигуры кариатид в межоконных простенках на четвертом этаже и аттики в ограждении крыши выделяют краеугольные края и боковые раскреповки.

Недвижимость

В доме Самонова можно приобрести или арендовать квартиры, хотя цены здесь достаточно высоки из-за расположения и исторической ценности. Ведь ближайшие станции метро – "Театральная" и "Золотые Ворота".

Так, арендовать 5-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом можно за 4 900 дол. А немного проще трехкомнатную – за 1000 дол.

Предложений по продаже недвижимости в этом доме чуть больше. А вот цены варьируют от 300 тыс. до 1,5 млн. дол.

"Дом Кличко" – это не только архитектурный памятник, но и часть истории Киева, объединяющая прошлое и настоящее. Архитектура дома – это отдельный рассказ об искусстве неоренессанса, мастерстве киевских архитекторов начала прошлого века.

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