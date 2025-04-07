Ему уже больше 260 лет: как выглядит старейший жилой дом Киева и где его найти (фото)

С этим уникальным памятником архитектуры связаны имена Григория Сковороды и известного киевского предпринимателя Максима Нечаева

На Контрактовой площади, 7, в сердце Киева – Подоле, стоит старейший жилой дом Киева, который уже более 250 лет наблюдает за жизнью города. Это уникальное сооружение не только свидетель истории, но и живой символ традиций и наследия Киева.

Дом, переходивший от козацкой старшины к купеческим семьям, а ныне принадлежащий шестому поколению семьи Малеевых, может рассказать увлекательную историю Киева через судьбы своих жителей. Вот что "Телеграф" выяснил о нем.

История дома: от козацкого времени до современности

Первым владельцем этого участка был Леонтий Вишневский, сын козацкого полковника Федора Вишневского. Именно он привез в Петербург талантливого хориста Алексея Разумовского, впоследствии ставшего "гражданским" мужем императрицы Елизаветы Петровны. В 1765 году сын Федора унаследовал участок земли с одноэтажным деревянным домом на Подоле. По преданию, домашним учителем детей Вишневского был Григорий Сковорода.

В 1860 году усадьба перешла к Марии Ефимовне Ружковской, и именно тогда дом был перестроен как каменный, обретя современный вид. В 1891 году дом приобрел купец Максим Федорович Нечаев, известный своими знаменитыми "нечаевскими" пряниками, популярными во всей Российской империи во время Киевских контрактовых ярмарок.

Романтическая история семьи Малеевых

Сергей Малеев, отец нынешнего хозяина Константина Сергеевича, происходил из семьи кадровых военных. Его жизнь была сложной: он прошел через войну, лагерь и вернулся в Киев, где случайно встретил Инну Нечаеву, свою будущую жену. Эта романтическая история стала легендой среди киевских экскурсоводов.

Константин Сергеевич родился в 1954 году и стал наследником этой уникальной истории. В 1990 году семья смогла приватизировать дом и продолжает за ним ухаживать. Сегодня дом является памятником архитектуры местного значения и используется как музей.

Современность

Перед домом растет тополь, посаженный матерью Константина Малеева 9 мая 1945 года. Дом стал частью туристических маршрутов Киева, привлекая посетителей своей уникальной историей и архитектурой. Внучка Константина Сергеевича – шестое поколение семьи, которое родилось в этом доме, продолжая традицию сохранения истории Киева.

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