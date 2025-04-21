Это пережиток совка: почему нужно забыть о пластиковых цветах и как украсить могилы в поминальные дни

Есть разные способы, как поминать умерших родственников

Спустя 9 дней после праздника Пасхи традиционно наступают поминальные дни. В этот период украинцы идут на кладбища, вспоминают своих умерших родственников и несут цветы, часто искусственные. Однако, есть другие способы почтить память усопших, не неся на могилы пластиковые ветки.

Почему не стоит нести на могилы искусственные цветы?

В Украине не существует законодательного запрета на использование искусственных цветов на кладбищах, пишет Цукр. Есть запрет сжигание сухой травы, мусора и листьев. Однако вблизи кладбищ весной, когда люди убирают могилы и выбрасывают старые пластиковые венки, этот запрет часто игнорируется. Таким образом в атмосферу попадают вредные вещества. К тому же, пластик долго разлагается в земле, если такие цветы закопать.

Каждый год украинцев призывают не приносить на могилы искусственные цветы, ведь это советская традиция, которая давно изжила себя. А священники в один голос говорят, что пластиковые венки и цветы не имеют ничего общего с проявлением христианской веры. Главное — это память и молитва за своих умерших родственников. К счастью, в последнее время все больше людей отказываются от пластика, предпочитая живые цветы или другие способы украсить могилы в поминальные дни.

Как украсить могилы без пластиковых цветов?

Альтернатива номер один — это конечно же живые цветы. В поминальные дни можно принести букет живых цветов и организовать для них вазу. А можно высадить живые цветы прямо на могиле. Есть разные виды низкорослых и многолетних цветов, которые будут цвести весь теплый сезон и не потребуют тщательного ухода.

Еще один вариант украсить могилы на поминальные дни — это принести живые цветы в горшках. Они точно будут выглядеть ярче и красивее, чем пластиковые венки. Также могилы можно украсить белыми платками и вышитыми рушниками. Лучше всего, чтобы ткань была натуральная и белая, а ваши намерения и желание почтить память умерших — искренним.

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