Каріна или Карина? Как писать это имя правильно на украинском

Есть некоторые нюансы, которые следует учесть

Одним из распространенных имен в Украине является Карина. Однако многие путаются, как правильно написать его на украинском языке — Карина или Каріна.

Использовать можно и тот и тот варианты, однако есть некоторые нюансы в этом случае. Об этом пишет 24 канал.

Если мы говорим о варианте написания "Карина", то это форма, которая ближе к латинскому написанию. Ее использование чаще соответствует официальным документам или международной транслитерации.

А если говорить о форме "Каріна", то этот вариант адаптирован к украинской фонетике.

Согласно современному правописанию, использования формы Каріна считается более естественной для украинского языка, поскольку по орфографическим правилам в собственных названиях иноязычного происхождения пишем букву "і".

Как в таком случае выбрать правильный вариант? Если использование имени необходимо для официальных реестров, нужно сверить, как оно записано в паспорте или свидетельстве о рождении. А если говорить об использовании имени в повседневном общении, то выбрать вариант можно по своему желанию.

Так, в украинском языке правильным вариантом считается Каріна. При этом использование формы Карина не является ошибкой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет звучать ласковое имя и отчество от Федора на украинском.