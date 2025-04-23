Это был любимый курорт киевлян начала XX века, а сегодня развитой город: где он находится (фото)

Это место принимало до 10 000 отдыхающих в сезон

Во второй половине XIX века Боярка, расположенная в часе езды от Киева по линии юго-западной железной дороги, была почти единственным дачным поселением для киевлян. Этот живописный городок, несмотря на отсутствие удобного места для купания, большое количество дачников (до 10 000 в сезон) и невыносимую пыль на главной улице под названием Крещатик, привлекал значительную часть городских жителей, которые стремились к отдыху на природе.

Ул. Крещатик в Боярке

С появлением новых дачных поселков вблизи Киева – Святошино, Дарница и Пуща-Водица – поток отдыхающих в Боярке значительно уменьшился. Однако она сохранила статус главного дачного поселения для киевлян благодаря удобному железнодорожному сообщению с городом, поскольку стоимость проезда была относительно высокой – 48 копеек за поездку в оба конца.

Транспортное сообщение и развлечения

Юго-западная железная дорога делала все возможное для комфорта дачников. На весь летний сезон между Киевом и Бояркой курсировали специальные дачные поезда, что значительно облегчало поездки. Руководство железной дороги также заботилось о досуге отдыхающих: дважды в неделю, в воскресенье и четверг, в Боярке организовывали бесплатные концерты. Выступления оркестров и хора железнодорожников становились настоящим развлечением для гостей города.

Стоимость отдыха

Аренда дачи в Боярке с двумя-тремя комнатами в среднем стоила около 150 рублей в сезон. Что было достаточно внушительной суммой для того времени, но оправданной с учетом лечебных свойств местности и развитой инфраструктуры.

Рекреационные возможности и инфраструктура

Для активного отдыха в самой Боярке был глубокий старый пруд, где можно было кататься на лодках, а для купания обустроили новый пруд в лесу, который находился в нескольких километрах от первого. Поселок имел развитую инфраструктуру: работали почтовое отделение, аптека, кумысно-кефирное заведение, пожарная дружина и другие необходимые учреждения.

Оздоровительный потенциал

Главным украшением Боярки, которая придавала ей статус курорта, особенно для людей с легочными недугами, был прекрасный сосновый лес, простиравшийся вдоль всей дачной зоны. Целебный воздух, возможность лечения кумысом и постоянная доступность медицинской помощи сделали Боярку настоящей климатической здравницей не только для киевлян, но и жителей других городов.

Выдающиеся гости

Боярка была местом отдыха и лечения многих видных деятелей культуры. Здесь бывали писатель и филолог Борис Гринченко, художник Николай Пимоненко, актриса и театральная деятельница Мария Заньковецкая, композитор Николай Лысенко, писатель Шолом-Алейхем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном дачном городке украинской элиты начала ХХ века. Сегодня он стал частью современного Киева.