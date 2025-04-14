Сегодня это буквально центр столицы: как возникла Новое Строение в Киеве и чем этот район особенный

Строительство Новой Печерской крепости в 1830-х годах повлекло за собой массовое переселение киевлян и рождение нового района – Нового Строения

В 30-е годы XIX века Киев переживал период активного расширения и развития. Одним из ключевых факторов этого процесса стало утверждение плана строительства Новой Печерской крепости в 1830 году.

Это событие стало катализатором массового переселения жителей из Печерска в новые районы города. В частности, к так называемому Лыбидскому участку, который впоследствии назвали Новым Строением.

История Нового Строения

Во время строительства крепости снесли более 1180 домов, а жителей переселили в долину реки Лыбидь. Они получили денежную компенсацию на общую сумму 270 тысяч рублей. Эта территория быстро стала привлекательна для инвесторов, поскольку здесь прокладывались новые улицы и расширялась инфраструктура.

Простыми словами, Новая Застройка возникла как ответ на потребность в жилье для сотен жителей, которых принудительно переселили из Печерска из-за строительства крепости. Этот район стал одним из крупнейших центров переселения, где люди из разных социальных слоев обрели новый дом. Главными улицами района стали современные Антоновича, Саксаганского, Большая Васильковская, Жилянская и бульвар Тараса Шевченко.

В частности, песчаный путь, проторенный в направлении Василькова, стал Большой Васильковской улицей, а вторая центральная ось района стала улицей Жандармской (нынешняя Саксаганского), которую пересекала улица Ковальская (теперь Антоновича) с многочисленными кузнечными мастерскими.

Развитие района

В конце XIX – начале XX века Новое Строение пережило активную фазу застройки. Там строили технически простые здания почти без декоративных элементов. Эта архитектура была характерна для того времени и была обусловлена низкими ценами на землю и аренду жилья в этом районе. Новое Строение стало привлекательным местом для представителей украинской интеллигенции и художников, среди которых были семьи Косачей, Лысенко и Саксаганских.

В 1870 г. начал работать Киевский железнодорожный вокзал, что еще больше подняло привлекательность района для инвесторов. Улица Жандармская (сегодня Саксаганского) стала удобной дорогой к Крещатику, а проложенная в 1897 году трамвайная линия превратила район в настоящий торговый центр.

Современность

Сегодня Новое Строение – это оживленный центральный район Киева с активным строительством офисов и элитного жилья. Однако это развитие происходит путем уничтожения исторической застройки.

Старую застройку можно увидеть только на отдельных улицах, таких как Бассейная и Рогнединская. К слову, многие исторические здания района были разрушены еще в 1930-1960 годах, среди них Благовещенская, Троицкая, Лыбидско-Владимирская церкви и другие.

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