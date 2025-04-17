Здесь в последний раз останавливался Тарас Шевченко: где находится та самая хата и чем еще интересна Приорка

Это один из древнейших районов Киева с богатой историей, берущей начало в XIII веке

Район Приорка, раскинувшийся на севере Киева, – это не просто переплетение жилых массивов и промышленных зон. Это уникальный калейдоскоп, где прошлое встречается с настоящим, а культурное наследие бережно хранится среди современных построек.

Урочища Замковище и Беличье поле, известные еще с X века, сохранили следы древних поселений и природные ландшафты. С вершины горы Липинки открывается захватывающий вид на бывшие земли Приорки и ее окрестности.

Приорка: путешествие сквозь века

История Приорки – это увлекательный рассказ, берущий свое начало в далеком XIII столетии. Именно тогда на этих землях появилось поселение Яцковка, основанное доминиканским монахом Яцеком Адроном. Впоследствии, эти земли перешли во владения киевского доминиканского монастыря. Свое нынешнее имя, "Приорка", местность получила в 1629 году, благодаря усадьбе Петра Розвадовского – настоятеля того самого монастыря, носившего титул приора. В те времена здесь насчитывалось около двухсот дворов. Со временем, влияние католиков ослабло, и земли перешли сначала к Братскому монастырю, а затем – к Киевскому городскому управлению.

В период с XV по начало XX века Приорка переживала свой расцвет, став крупным киевским предместьем. Местные земли славились своим плодородием, что способствовало развитию садоводства и виноделия. На берегах рек Коноплянки и Куриный Брод процветали пивоварни и гончарные мастерские, а на ярмарках кипела жизнь. Местные жители ласково называли свою землю "Приворок", что отражает её богатую народную культуру. Неподалеку от Приорки, в направлении Оболонских лугов, раскинулось урочище Забара – заболоченная местность, хранящая следы древних укреплений.

Сокровищница истории и культуры

Сердцем Приорки по праву считается дом на углу улиц Вышгородской и Белицкой. Именно здесь, в августе 1859 года, останавливался Тарас Шевченко. Этот дом, известный как "Тарасова хата", стал последним пристанищем поэта в Украине перед его отъездом в Петербург. Рядом с домом возвышается вековой дуб, который, по легенде, вдохновлял Кобзаря на творчество.

Не менее значимым памятником является усадьба Фотия Красицкого, внучатого племянника Тараса Шевченко, который прожил здесь около сорока лет. Несмотря на изменения, внесенные временем, этот дом остается важной частью исторического и культурного наследия Приорки.

Духовным центром района является церковь Пресвятой Богородицы, возведенная в стиле украинского барокко на месте древнего храма святых Георгия и Дмитрия. Церковь и прилегающее кладбище, где покоятся жители XIX века и участники Второй мировой войны, являются неотъемлемой частью духовной жизни Приорки.

Приорка сегодня: гармония прошлого и настоящего

Современная Приорка – это уникальное сочетание жилых кварталов, промышленных зон и бережно сохраненных исторических памятников. Среди примечательных объектов выделяется дом общества юных натуралистов в стиле неоклассицизма, с его живописными садами и прудами. Также стоит отметить жилой дом галерейного типа на улице Сокальской, построенный в 1941 году для работников местной обувной фабрики.

Поэтому Приорка – это гораздо больше, чем просто район Киева. Это живой свидетель истории, где переплелись эпохи, архитектурные стили и судьбы выдающихся личностей. Это место, которое заслуживает внимания и восхищения как со стороны киевлян, так и гостей столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как возникло Новое Строение в Киеве и чем этот район особенный. Ведь сегодня это практически центр столицы.