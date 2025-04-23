Це був улюблений курорт киян початку XX століття, а сьогодні розвинене місто: де воно знаходиться (фото)

Це місце приймало до 10 000 відпочивальників у сезон

У другій половині ХІX століття Боярка, розташована за годину їзди від Києва по лінії південно-західної залізниці, була майже єдиним дачним поселенням для киян. Це мальовниче містечко, попри відсутність зручного місця для купання, велику кількість дачників (до 10 000 у сезон) та нестерпну пилюку на головній вулиці під назвою Хрещатик, приваблювало значну частину міських жителів, які прагнули відпочинку на природі.

Вул. Хрещатик в Боярці

З появою нових дачних селищ поблизу Києва – у Святошині, Дарниці та Пущі-Водиці – потік відпочивальників у Боярку значно зменшився. Проте вона зберегла статус головного дачного поселення для киян завдяки зручному залізничному сполученню з містом, хоча вартість проїзду була відносно високою – 48 копійок за поїздку в обидва кінці.

Транспортне сполучення та розваги

Південно-західна залізниця робила все можливе для комфорту дачників. На весь літній сезон між Києвом і Бояркою курсували спеціальні дачні поїзди, що значно полегшувало подорожі. Керівництво залізниці також дбало про дозвілля відпочивальників: двічі на тиждень, у неділі та четверги, у Боярці організовували безплатні концерти. Виступи оркестрів та хору залізничників ставали справжньою розвагою для гостей міста.

Вартість відпочинку

Оренда дачі в Боярці з двома-трьома кімнатами в середньому коштувала близько 150 карбованців за сезон. Що було досить значною сумою на той час, але виправданою з огляду на лікувальні властивості місцевості та розвинену інфраструктуру.

Рекреаційні можливості та інфраструктура

Для активного відпочинку у самій Боярці був глибокий старий ставок, де можна було кататися на човнах, а для купання облаштували новий ставок у лісі, що знаходився за кілька кілометрів від першого. Містечко мало розвинену інфраструктуру: працювали поштове відділення, аптека, кумисно-кефірний заклад, пожежна дружина та інші необхідні установи.

Оздоровчий потенціал

Головною окрасою Боярки, що надавала їй статусу курорту, особливо для людей із легеневими недугами, був чудовий сосновий ліс, який простягався вздовж усієї дачної зони. Цілюще повітря, можливість лікування кумисом і постійна доступність медичної допомоги зробили Боярку справжньою кліматичною оздоровницею не лише для киян, а й для мешканців інших міст.

Видатні гості

Боярка була місцем відпочинку та лікування багатьох видатних діячів культури. Тут бували письменник і філолог Борис Грінченко, художник Микола Пимоненко, акторка і театральна діячка Марія Заньковецька, композитор Микола Лисенко, письменник Шолом-Алейхем.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одне дачне містечко української еліти початку ХХ століття. Сьогодні воно стало частиною сучасного Києва.