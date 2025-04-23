В Украине резко похолодает. Когда начнем мерзнуть и когда все кончится

Снижение температуры будет существенным

Погода в Украине сейчас радует почти летним теплом, однако такой погодной роскоши осталось несколько дней. Вскоре страну накроет похолодание, метами температура воздуха опустится до минусовых значений.

Когда начнется похолодание

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, изменения в погодных условиях начнутся с 26 апреля. Ухудшение погоды будет вызвано активизацией циклонической деятельности над Восточной Европой на фоне вторжения холодного арктического воздуха с севера.

Погода на выходных 26-27 апреля

Уже в субботу температура воздуха снизится. Также прогнозируются дожди и грозы. В воскресенье, 27 апреля, по всей Украине температура упадет на 6-10 градусов. В ближайшие выходные в западных и северных регионах возможны заморозки не только на поверхности почвы, но местами также в воздухе до 0… -3 градусов. В остальных областях в ночные часы прогнозируется +3… +8 градусов. Днем ожидается 13-18 градусов с отметкой "плюс".

Когда вернется тепло

Однако, по прогнозу Кибальчича, похолодание не будет долгим. К концу месяца воздух начнет прогреваться все сильнее. Уже 28-30 апреля ночных заморозков не прогнозируется. Днем в эти дни воздух будет прогреваться до 17-23 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли магнитные бури с 23 по 27 апреля. В среду на Земле бушует мощная магнитная буря в 5 баллов.