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Дед на пенсию не собирается: в США появилась атрибутика второго срока Трампа

Автор
Елена Руденко
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Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Коллаж "Телеграф"

Сейчас американскому лидеру 78 лет

Президент США Дональд Трамп, чьи рейтинги рекордно упали, не собирается покидать пост после того, как истечет текущий срок его президентства. Уже сейчас в его официальном магазине начали продавать кепки Trump 2028.

Их можно приобрести в Trump store за 50 долларов без учета налогов. В описании товара отмечается, что кепки сделаны в Америке.

"Будущее выглядит ярко! Перепишите правила с помощью высокой кепки Trump 2028", — говорится в подписи под кепкой.

В одном из таких кепок был замечен сын Трампа Эрик. Его фото в кепке Trump 2028 также размещено на сайте продаж.

На сайте отмечается, что кепки пользуются большим спросом, из-за чего покупателям придется ждать отправки 5-10 рабочих дней. Кроме кепок в коллекцию Trump 2028 входят футболки за 36 долларов и охладители для напитков за 18 долларов за две штуки.

Может ли Трамп стать президентом США в третий раз

Как известно, Трамп является 45 и 47 президентом США. Между его сроками на этой должности президентом США был Джо Байден.

Согласно 22-й поправке к конституции США ни один человек не может занимать должность президента более двух сроков. Однако Трамп утверждает, что существуют способы обойти этот запрет. По его заявлениям, он не исключает своего участия в кампании 2028 года. Сейчас Трампу 78 лет.

Как сообщал "Телеграф", рейтинг Дональда Трампа опустился до самого низкого показателя за время его президентства. Переломным днем можно считать 11 марта 2025 — именно тогда впервые количество недовольных его работой американцев превысило количество сторонников. В тот день президент США объявил о повышении пошлин на канадские товары и выразил желание сделать Канаду новым штатом.

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