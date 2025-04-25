Ученые впервые сняли на видео редкую глубоководную кошачью акулу: посмотрите, как она выглядит

Эта акула живет достаточно глубоко, и обычные дайверские исследования ее не обнаружат.

Кошачья пятнистая акула впервые была зафиксирована учеными. Это редкая порода, которая была известна только по образцам с рынков Индонезии.

Об этом сообщает Iflscience. Видео было снято в ноябре 2024 года во время проекта, который запустили в Национальном географическом обществе, целью было исследование глубоководных вод у побережья Тимор-Лешти в Юго-Восточной Азии с помощью спускных камер.

Камеры смогли зафиксировать пятнистую акулу на глубине 536 и 570 метров, которая плавала возле крутых скалистых склонов. По мнению ученых это большой навык.

"По сути, мы просто хотели увидеть, что там внизу – пятнистая акула была бонусом! Но также это хорошее подтверждение тому, что в Тимор-Леште есть еще многое для изучения и открытия", – рассказала IFLScience Лоу Клаасенс, главный автор нового исследования и зоологиня из Университета Родса.

Однако, как выяснилось, идентифицировать эту особь было непросто. Чтобы убедиться, что это действительно пятнистая акула, команда привлекла доктора Дэйва Эберта, известного как "Человек пропавших акул". Затем стало известно, что отснятый на видео вид принадлежит к роду Cephaloscyllium, многие представители которого имеют четко выраженный пятнистый узор.

Поскольку этот вид ранее был идентифицирован на рыбных рынках Индонезии, это видео расширяет известный ареал вида примерно на 1100 км и свидетельствует о том, что он может быть не столь редким, как считалось ранее.

"Исследователи обычно пользуются рыбными рынками или выловом рыбаков. Эта акула живет довольно глубоко, и обычные дайверские исследования ее не обнаружат. Поэтому следующий лучший вариант — проверить, ловят ли ее рыбаки, и использовать образцы с рынков. Вероятность найти несколько образцов гораздо выше, чем если спустить несколько камер в океан", — прокомментировала Клаасенс.

Это открытие является большой удачей для Тимор-Лешти, молодой страны с бурной историей. Колонизированная Португалией в XVI веке, она провозгласила независимость в 1975 году, но вскоре была захвачена и аннексирована Индонезией. Во время 24-летней оккупации тиморский народ испытал масштабное насилие и нарушения прав человека. Страна получила полную независимость в 2002 году, но продолжает оставаться одной из самых бедных в мире.

Это последнее исследование подтверждает, что Тимор-Лешти является ярким очагом морского биоразнообразия и, вероятно, скрывает еще много сокровищ.

"Мне нравится в этом проекте то, что мы смогли его реализовать. С очень маленьким бюджетом. И мы впервые погрузились в глубокий океан у Тимора! Для наименее развитой страны, одной из самых молодых стран мира, это достаточно важно", — добавила Клаасенс.

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