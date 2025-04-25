США не могут принудить Украину к капитуляции и не могут повлиять на Россию, чтобы вынудить ее прекратить войну

Президент США Дональд Трамп делает заявления о том, что он "очень оптимистично настроен" относительно того, что Украина и Россия заключат мирное соглашение в ближайшие дни. Однако его оптимизм неуместен: все, что делает Трамп – пытается давить на Украину, в то время как против России президент США ничего не предпринимает, а российский правитель Владимир Путин демонстрирует, что он не желает мира.

Об этом говорится в публикации лояльного к Трампу телеканала Fox News, который поговорил с американскими экспертами по безопасности. В частности, телеканал подчеркивает, что администрация Трампа не уточнила, станет ли Вашингтон принимать меры против России, если не удастся достичь мирного соглашения или хотя бы прекращения огня в Украине.

"То, что Трамп еще не объявил ни о каких последствиях, не означает, что он не планирует принять какие-либо антироссийские меры в будущем. Трамп почти наверняка намерен сделать так, чтобы его экономическая война против Китая послужила примером для Путина, как далеко Трамп готов зайти, чтобы заставить своих противников выполнять свою волю", — объяснила бывший сотрудник разведки Министерства финансов и эксперт по России Ребекка Коффлер.

Однако есть неприятный нюанс: между США и Россией нет такой взаимной экономической зависимости, которая есть между США и Китаем. Поэтому решение Трампа в отношении России может быть гораздо сложнее, рискованнее и требует гораздо больше времени на размышления.

"Он может прибегнуть к драконовским экономическим шагам против России, а может и не прибегнуть, поскольку Путин может предпринять разрушительные, некинетические действия против США. Сейчас это терпимость к риску Трампа против толерантности Путина. И оба любят побеждать, и оба имеют толерантность к риску намного выше среднего", – резюмировала Коффлер.

Между тем экс-руководитель московского отделения Центрального разведывательного управления США Дэн Хоффман отметил, что Соединенные Штаты должны продолжить поддержку Украины, если не хотят подвергнуть сомнению свой статус глобальной сверхдержавы. Аналогично, поддержка Киева в интересах Вашингтона, если США не хотят когда-либо сдерживать российскую агрессию своими войсками.

Путин, по его словам, не показывает признаков того, что он готов прекратить войну. Белый дом до сих пор не дал адекватного ответа на то, продолжит ли оказывать Украине военную помощь в будущем, но Трамп уже поспешил отказать Киеву в продаже боеприпасов к системам ПВО Patriot. Между тем, поддержка Украины – это крохотный процент от общего оборонного бюджета США.

"Нет никаких признаков того, что Путин хочет остановить войну. Это не удивительно. Потому что для того, чтобы война закончилась, кто-то должен победить, или обе стороны должны быть настолько уставшими, что не смогут продолжать борьбу. Россия – захватчик, поэтому вы должны остановить их, чтобы положить конец войне. Единственное, что остается неизменным – это то, что Путин продолжает воевать. Его цель — свергнуть правительство в Украине. Он будет продолжать воевать, пока не почувствует, что достиг этой цели, или пока не сможет больше воевать", – отметил Хоффман.

Отметим, западные эксперты считают, что Путин обыгрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938". Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который включает в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок для президента России Владимира Путина. Кремлю этот план нравится – российский министр иностранных дел Лавров даже рассыпался в похвалах Трампу.

Украинская делегация в Лондоне 23 апреля подтвердила свою позицию, что наша страна готова вести переговоры, но не готова сдаваться. Оккупацию Крыма россиянами Украина признавать никогда не будет. Поэтому не стало чем-то странным, что мирные переговоры, которые должны были состояться в Лондоне в среду, 23 апреля, были отменены из-за отказа Украины отдать свои территории.

После этого в Белом доме устроили традиционную истерику и выступили с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позволила себе заявить, что, по мнению Трампа, Зеленский "движется в неправильном направлении" в вопросе достижения мира. Сам Трамп, выступая на брифинге 23 апреля, заявил, что позиция Зеленского по отношению к Крыму якобы вредит мирному процессу и может привести к еще трем годам войны в Украине. При этом Трамп снова повторил свой любимый бред о "картах". Причина таких выпадов в том, что в Белом доме очень хотят завершить войну в Украине за первые 100 дней президентства Трампа – чтобы показать хоть какую-нибудь "победу". Сам же американский лидер уже жалуется, что прекращение войны оказалось сложнее, чем он ожидал.