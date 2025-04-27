Прекращение огня близко как никогда с начала полномасштабной войны, - The Telegraph

Мирное соглашение вряд ли будет означать победу для Украины

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа после встречи на похоронах Папы Римского говорят о том, что перемирие в войне стало как никогда близким. Однако Украина рискует потерять позиции.

Об этом пишет The Telegraph. Отмечается, что и после встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, Трамп сказал следующее:

"Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "довести его до конца"… большинство основных пунктов согласованы".

Как пишут журналисты, исходя из заявлений лидеров, сейчас полное прекращение огня ближе, чем когда-либо за время полномасштабного вторжения в Украину. Однако мирное соглашение вряд ли будет означать победу для Украины.

При этом, The Telegraph предполагает, что на данном этапе уступки с украинской стороны якобы неизбежны.

"Россия, несомненно, имеет преимущество в изнурительной кампании, которая медленно ее истощает. Трамп не будет решительно вмешиваться в эту войну", — отмечается в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фоне встречи Зеленского и Трампа в Кремле сделали громкое заявление о переговорах с Украиной.