Великобритания является надежным союзником Украины

Прекращение огня в Украине может быть достигнуто до лета, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, занявший первое место среди самых влиятельных людей мира по версии Time. Условия перемирия должны быть приемлемы для всех сторон, в частности, для Украины, подчеркнул он.

Об этом британский премьер сказал в интервью The Telegraph. Он акцентировал, что прекращение огня должно быть долгосрочным и призвал США предоставить гарантии безопасности для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для наблюдения за миром.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", — отметил Стармер.

Каким должно быть мирное соглашение

Он уверен, что у Украины должна быть возможность определять условия мирного соглашения с РФ. Россия должна согласиться на "безоговорочное прекращение огня".

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы — это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для безусловного прекращения огня", — заявил премьер Британии.

Виноват ли Зеленский в срыве мирного соглашения

Стармер не считает, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в срыве мирного соглашения. Такой вопрос ему задали журналисты.

"Нет. Россия является агрессором. Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный выезд из его страны в первую неделю конфликта", — ответил он.

Готова ли Британия признать Крым российским

Стармер также выразил несогласие с планами США официально признать Крым российским. По данным СМИ, это было частью мирного плана президента США Дональда Трампа.

"Это не мне решать. Это часть обсуждений", — подчеркнул премьер-министр Британии.

Как сообщал "Телеграф", западные эксперты раскритиковали заявления Трампа о "скором мирном соглашении" между Украиной и Россией. Трамп делает заявления о том, что он "очень оптимистично настроен" относительно того, что Украина и Россия заключат мирное соглашение в ближайшие дни. Однако его оптимизм неуместен: все, что делает Трамп – пытается давить на Украину, в то время как против России президент США ничего не делает, а глава РФ Владимир Путин демонстрирует, что он не хочет мира.