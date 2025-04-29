Можно заработать деньги не выходя из дома: пенсионерам предлагают креативную работу

Обучение работодатель проводит бесплатно

В Кривом Роге открыта вакансия рабочего на изготовление подарочных коробок. В кандидаты готовы рассмотреть, в том числе, и пенсионеров.

Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте по поиску работу. Там отмечается, что главным условием для трудоустройства на эту работу является проживание в пешей доступности 95-го квартала.

Плюс вакансии заключается в том, что подарочные коробки можно делать дома. А обучение работодатель проводит бесплатно.

Оплата каждой коробки проводится отдельно по прайсу. Отмечается, что в месяц приблизительный заработок выходит примерно от 3 до 8 тысяч гривен.

Однако следует учесть, что это не подработка, а основная работа, поскольку она будет занимать целый рабочий день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве пенсионерам предлагают интересную работу с оплатой 1500 грн/день. Работодатель предлагает полную занятость. В будние дни точки продажи открыты с 10:00 до 21:00, а по выходным и праздникам – с 12:00 до 22:00. Для этой работы не требуется ни опыта, ни специального образования. Главное – уметь общаться с людьми и желание учиться.