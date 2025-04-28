"Крайне разочарован в России": Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским в Риме

Трамп снова отметил, что он очень разочарован российской атакой на Киев.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он "очень разочарован" последними действиями России, поскольку российский режим атакует украинские города. Заявление Трампа прозвучало несмотря на то, что Кремль недавно поспешил через свой штатный рот в лице Дмитрия Пескова заявить о готовности к прекращению огня. Также Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы стал "спокойнее" и заинтересован в так называемом "мирном соглашении".

Об этом Трамп сказал журналистам на брифинге, рассказывая об итогах встречи с Зеленским в Ватикане, передает CNN. В частности, Трамп снова отметил, что он очень разочарован российской атакой на Киев, а также ударами по украинским городам; он уже не очень верит, что Путин настроен на прекращение войны.

"Я крайне разочарован в России. Я хочу, чтобы Путин прекратил огонь, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", – заявил он.

В ответ на вопрос репортера о том, есть ли доверие к Путину, Трамп заявил, что даст знать об этом "приблизительно через две недели". Также он подтвердил, что Зеленский в Ватикане призвал США передать Украине больше оружия и два лидера кратко обсудили вопросы Крыма. По словам американского президента, его отношения с украинским коллегой "никогда не были плохими", а спор в Белом доме в конце февраля он назвал "только небольшим препятствием".

"Я вижу, что он стал более спокойным. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить соглашение", – добавил Трамп.

Как сообщалось ранее, Трамп и Зеленский провели короткую встречу перед похоронами Папы Римского. Их разговор длился около 15 минут. Зеленский после этого сообщил, что разговор был очень "продуктивным", но не стал прибегать к подробностям. А Трамп внезапно написал сообщение, в котором усомнился, что Владимир Путин хочет достичь мира.

Кроме этого, Трамп на похоронах Папы Римского пообещал президенту Эстонии, что не будет выходить из переговоров по урегулированию российского вторжения в Украину. При этом ранее военный аналитик предположил, что Трамп выйдет из переговоров по Украине через пару недель. Американский лидер начинает понимать, что заключить мирное соглашение в Украине сложнее, чем он думал, к тому же на Трампа оказывается своеобразное давление – он должен был заключить соглашение о мире за первые 100 дней своего президентства, но ничего не выходит.