Тело Виктории Рощиной вернули в Украину: что известно о журналистке, которую убила Россия (фото)

Журналистка исчезла 3 августа 2023 на временно оккупированных территориях

Тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену, вернули в Украину. Её личность уже идентифицировали с помощью ДНК-экспертизы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко. По его информации, тело журналистки было возвращено в конце февраля 2025 года.

"Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года. С помощью ДНК-экспертизы идентифицирована ее личность", — сказал он.

Предыстория

Журналистка исчезла 3 августа 2023 на временно оккупированных территориях. И только в мае 2024 года российская сторона подтвердила, что удерживает женщину в плену.

До этого корреспондент еще в марте 2022 года задерживали силовики ФСБ РФ. Тогда она готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Рощина планировала поехать в Мариуполь, чтобы показать всю правду российского вторжения.

В 2022 году она пробыла в российском плену 10 дней, ее освободили. Однако это не остановило корреспондентку и она продолжила работать. 2022 Рощина получила награду Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

10 октября 2024 года отцу украинской журналистки сообщили о её смерти во время этапирования с Таганрога в Москву. Вскоре информация о гибели подтвердилась.

Виктория Рощина

Журналистка, лауреат премии "Мужність в журналістиці" 2022

Родилась в 1996 году в городе Запорожье — погибла в плену оккупантов в 2024 году.

Виктория Рощина

На сайте "Украинской правды" в профиле автора Виктории Рощиной указано написано, что она работала в журналистике с 16 лет. Рощина специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебной системы.

Кроме "Украинской правды" и Hromadske, Рощина сотрудничала с "Украинским радио", UA: Первый и изданием "Цензор.нет".

До 2022 года журналистка ездила в Москву, в места, где удерживали украинских заключенных, работала над фильмом о пленных украинских моряках.

После начала полномасштабной войны Виктория готовила материалы о жизни на оккупированных территориях.

О том, что говорят коллеги о журналистке Рощиной можно узнать, перейдя по ссылке.

"Для многих украинских журналистов, которые знали Викторию, ее гибель – это настоящий удар", — комментировал гибель Рощиной Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что уже год, как на войне погиб бывший журналист "Телеграфа" Андрей Топчий.