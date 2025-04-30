В Польше полиция задержала двух украинцев: их подозревают в убийстве (видео)

Сейчас задержанные ожидают передачи финской стороне

В трех разных польских городах задержали двоих украинцев и поляка, подозреваемых в совершении убийства гражданина Литвы. Преступление было совершено на территории Финляндии.

Об этом сообщают в польской полиции. Центральное бюро расследований полиции совместно с финской полицией установило все подробности самого преступления, личности этих людей, а также их место жительства. Финская сторона также выдала европейский ордер на арест подозреваемых.

Стражи порядка тщательно подготовили операцию по задержанию подозреваемых. Первый из них, 45-летний гражданин Украины, был задержан во время управления автомобилем на автомагистрали А4 недалеко от Жешува. Второй украинец был задержан в Кракове. А третьим оказался гражданин Польши. Его поймали в Ломже при выходе из своего "укрытия".

В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили наркотические средства, две единицы незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а также существенные доказательства, которые могут подтвердить причастность задержанных к описанному убийству.

В настоящее время задержанные ожидают передачи финской стороне. Дальнейшие действия по делу и судебный процесс продолжатся в Финляндии после завершения процедуры передачи подозреваемых финской стороне.

Украинцев задержали в Польше. Фото: CBSP

Украинцев задержали в Польше. Фото: CBSP

Украинцев задержали в Польше. Фото: CBSP

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Польше полиция Ополе совместно с коллегами из Понятова разоблачила группу мошенников, которые под видом банковских работников выманили у 66-летней женщины 20 тысяч злотых.