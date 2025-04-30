У Польщі поліція затримала двох українців: їх підозрюють у вбивстві (відео)

Наразі затримані очікують передачі фінській стороні

У трьох різних польських містах затримали двох українців та поляка, підозрюваних у скоєнні вбивства громадянина Литви. Злочин був скоєний на території Фінляндії.

Про це повідомляють у польській поліції. Центральне бюро розслідувань поліції спільно з фінською поліцією встановило всі подробиці самого злочину, особи цих людей, а також їх місце проживання. Фінська сторона також видала європейський ордер на арешт підозрюваних.

Правоохоронці ретельно підготували операцію із затримання підозрюваних. Першого з них, 45-річного громадянина України, затримали під час керування автомобілем на автомагістралі А4 недалеко від Жешува. Другого українця було затримано у Кракові. А третім виявився громадянин Польщі. Його спіймали в Ломжі при виході зі свого укриття.

Під час обшуків співробітники поліції виявили наркотичні засоби, дві одиниці вогнепальної зброї, що незаконно зберігається, а також суттєві докази, які можуть підтвердити причетність затриманих до описаного вбивства.

Наразі затримані очікують на передачу фінській стороні. Подальші дії у справі та судовий процес триватимуть у Фінляндії після завершення процедури передачі підозрюваних фінській стороні.

Українців затримали у Польщі. Фото: CBSP

Українців затримали у Польщі. Фото: CBSP

Українців затримали у Польщі. Фото: CBSP

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі поліція Ополе спільно з колегами з Понятова викрила групу шахраїв, які під виглядом банківських працівників виманили у 66-річної жінки 20 тисяч злотих.