У Польщі поліція затримала двох українців: їх підозрюють у вбивстві (відео)
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Наразі затримані очікують передачі фінській стороні
У трьох різних польських містах затримали двох українців та поляка, підозрюваних у скоєнні вбивства громадянина Литви. Злочин був скоєний на території Фінляндії.
Про це повідомляють у польській поліції. Центральне бюро розслідувань поліції спільно з фінською поліцією встановило всі подробиці самого злочину, особи цих людей, а також їх місце проживання. Фінська сторона також видала європейський ордер на арешт підозрюваних.
Правоохоронці ретельно підготували операцію із затримання підозрюваних. Першого з них, 45-річного громадянина України, затримали під час керування автомобілем на автомагістралі А4 недалеко від Жешува. Другого українця було затримано у Кракові. А третім виявився громадянин Польщі. Його спіймали в Ломжі при виході зі свого укриття.
Під час обшуків співробітники поліції виявили наркотичні засоби, дві одиниці вогнепальної зброї, що незаконно зберігається, а також суттєві докази, які можуть підтвердити причетність затриманих до описаного вбивства.
Наразі затримані очікують на передачу фінській стороні. Подальші дії у справі та судовий процес триватимуть у Фінляндії після завершення процедури передачі підозрюваних фінській стороні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Польщі поліція Ополе спільно з колегами з Понятова викрила групу шахраїв, які під виглядом банківських працівників виманили у 66-річної жінки 20 тисяч злотих.