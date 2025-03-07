Россиянин жестоко убил двух украинских военных в Германии: как его наказали

В Германии вынесли приговор россиянину, убившему двух украинцев.

Суд в Мюнхене вынес пожизненный приговор 58-летнему гражданину РФ, жестоко убившему двух украинских военных в Германии. Как сообщили в суде, преступление было признано особо тяжким, что фактически делает невозможным досрочное освобождение осужденного.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на n-tv, оба украинских военнослужащих проходили лечение в клинике немецкого города Мурнау после полученных ранений на фронте. В феврале этого года в ходе судебного процесса обвиняемый признался в совершенном.

Трагедия произошла 27 апреля 2023 года. Осужденный был знаком с погибшими, и они не раз встречались вместе. В день убийства мужчины также употребляли алкоголь в центре города, когда между ними разразился конфликт.

По данным следствия, во время спора 36-летний украинец оскорбил россиянина, после чего тот выхватил нож и нанес ему смертельные удары в шею. Далее нападавший набросился на 23-летнего военного, ударив его ножом пять раз.

На место происшествия оперативно прибыли медики, но один из пострадавших скончался еще до их приезда, а второй в больнице.

Россиянина задержали и заключили под стражу. Следствие установило, что в момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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