Соглашение по минералам между Украиной и США подпишут в ближайшие сутки, – Шмигаль

Подписание соглашения следует ожидать в ближайшее время

Соглашение о сотрудничестве в сфере недропользования между Украиной и Соединенными Штатами будет подписано уже в ближайшие сутки. После подписания базового документа ожидается заключение еще двух технических исполнительных соглашений, которые будут регулировать создание инвестиционного фонда, его финансирование и наполнение.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает РБК-Украина. Министр экономики Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

"Далее по этому соглашению будет подписание еще двух технических исполнительных соглашений о непосредственном создании фонда инвестиций и его финансировании и наполнении ", — сказал премьер. По его словам, на данный момент идет технический перевод текста соглашения по английскому и украинскому языку. Правительство уже проработало текст этого соглашения, а также уже собрано согласование основных министерств, что означает, что Украина готова в любой момент, как только будет окончательная информация от Вашингтона, утвердить и подписать документ.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, документ будет партнерским: управление и наполнение фонда будут распределяться в соотношении 50 на 50. Американская сторона будет вносить взносы как в денежной форме, так и путем зачисления новой военной помощи. В то же время, Украина будет сохранять полный контроль над недрами, ресурсами и инфраструктурой, передавая в фонд только новые лицензии на разведку полезных ископаемых. Ни одна ранее оказанная помощь США не учитывается как вклад в этот проект.

Фонд будет работать в течение десяти лет и будет финансировать развитие украинской экономики. В частности, речь идет как о капитальных инвестициях, так и о закупках украинской продукции по принципу take or pay. Стороны также согласовали нулевые пошлины в рамках соглашения. США обязались привлекать к сотрудничеству других международных партнеров, а все спорные вопросы будут решаться путем консультаций, а не из-за американской юрисдикции, как предлагалось ранее.

Соглашение не противоречит курсу Украины на вступление в Европейский Союз.

Как уточнял народный депутат Ярослав Железняк, в отличие от предыдущего варианта документа, предложенного в марте, обновленный подход исключает действующие объекты инфраструктуры, такие как АЭС, порты или ГТС, вместо этого ориентирован исключительно на новые прибыльные проекты. При этом структура управления будущим фондом пока остается непонятной. Информацию о содержании соглашения депутат получил от министра энергетики Германа Галущенко.