Угоду щодо мінералів між Україною та США підпишуть протягом найближчої доби, – Шмигаль

Підписання угоди варто очікувати найближчим часом

Угода про співпрацю у сфері надрокористування між Україною та Сполученими Штатами буде підписана вже найближчої доби. Після підписання базового документа очікується укладання ще двої технічних виконавчих угод, які регулюватимуть створення інвестиційного фонду, його фінансування та наповнення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна. Міністерка економіки Юлія Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні.

"Далі за цією угодою буде підписання ще двох технічних виконавчих угод про безпосереднє створення фонду інвестицій і його фінансування і наповнення", — сказав прем'єр. За його словами, на даний момент триває технічний переклад тексту угоди з англійської та українську мову. Уряд вже опрацював текст цієї погоди, а також вже зібрані погодження основних міністерств, що означає, що Україна готова в будь-який момент, щойно буде остаточна інформація від Вашингтона, затвердити та підписати документ.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, документ буде партнерським: управління і наповнення фонду розподілятимуться у співвідношенні 50 на 50. Американська сторона здійснюватиме внески як у грошовій формі, так і шляхом зарахування нової військової допомоги. Водночас Україна зберігатиме повний контроль над надрами, ресурсами та інфраструктурою, передаючи до фонду лише нові ліцензії на розвідку корисних копалин. Жодна раніше надана допомога США не враховується як внесок до цього проєкту.

Фонд працюватиме протягом десяти років і фінансуватиме розвиток української економіки. Зокрема, йдеться як про капітальні інвестиції, так і про закупівлі української продукції за принципом take or pay. Сторони також погодили нульові мита в межах дії угоди. США зобов'язалися залучати до співпраці інших міжнародних партнерів, а всі спірні питання вирішуватимуться шляхом консультацій, а не через американську юрисдикцію, як пропонувалося раніше.

Угода не суперечить курсу України на вступ до Європейського Союзу.

Як уточнював народний депутат Ярослав Железняк, на відміну від попереднього варіанта документа, запропонованого в березні, оновлений підхід виключає діючі об’єкти інфраструктури, такі як АЕС, порти чи ГТС, і натомість орієнтований виключно на нові прибуткові проєкти. При цьому структура управління майбутнім фондом поки залишається незрозумілою. Інформацію про зміст угоди депутат отримав від міністра енергетики Германа Галущенка.