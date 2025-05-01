"За деньгами придет безопасность". Как в Украине оценивают соглашение о недрах, подписанных с США

Заключение соглашения считают огромной политической и дипломатической победой Украины

Соглашение о недрах между Украиной и США было подписано 30 апреля. Это исторический момент и плод огромной работы украинской команды. Речь идет о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины.

"Телеграф" собрал реакции известных украинцев на подписание соглашения. Практически все оценивают его положительно.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что, подписав соглашение о недрах, Украина сохраняет за собой контроль над всеми своими ресурсами. По его словам, это означает, что недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием этого соглашения.

"Украина только вносит вклад с новых лицензий, с новой ренты, на полезные ископаемые — это будет 50% в этот фонд деньгами. Соответственно, никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине до подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения", — пояснил глава Правительства.

Тимофей Милованов

Бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов написал в Facebook, что подписание соглашения — огромная политическая и дипломатическая победа для Украины. Он подчеркнул, что в этом соглашении Украина смогла защитить свои интересы.

"Все драконовские желания другой стороны, несмотря на бешеное давление, которое сложно представить, были отменены. И соглашение выглядит справедливым. Оно также открывает возможность для новой военной помощи Украине от США", — пишет Милованов.

Валерий Пекарь

Общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель платформы "Новая страна" Валерий Пекарь высоко оценил работу украинской команды. Он оценивает подписанный вариант соглашения как честный.

"Невероятные усилия украинской правительственной команды наконец завершились тем, что первый грабительский и унизительный вариант соглашения превратился в сбалансированный и честный договор о будущем совместном инвестировании", — написал Пекарь в Facebook.

Александр Мусиенко

Руководитель Центра военно-правовых исследований, аналитик и эксперт Александр Мусиенко очень положительно высказался по поводу подписания соглашения. По его мнению, это очень полезный и правильный шаг для Украины с целью углубления нашего сотрудничества с США.

"За инвестициями, деньгами и экономикой — придет безопасность! План Маршалла для Европы тоже был об экономике, а потом появилось НАТО!", — написал он в Facebook.

Украина и США подписали соглашение о недрах — что известно

Это одно из трех соглашений по добыче полезных ископаемых, которые совокупно составят договоренность с Соединенными Штатами. С украинской стороны ее подписали вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко, с американской — министр финансов США Скотт Бессент.

Ключевые моменты сделки

Украина оставляет за собой право собственности и контроль всех своих ресурсов на территории и в территориальных водах. Именно Киев будет определять, где и что будет добываться

Создание Инвестиционного фонда восстановления происходит на паритетных началах – 50/50. Управлять им будут совместно США и Украина

Соглашение полностью соответствует Конституции и не отрицает евроинтеграционный курс, не противоречит международным обязательствам Украины и является сигналом для других крупных мировых игроков

Наполнение Фонда будет производиться исключительно за счет новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа. Вноситься в Фонд будет 50% полученных от этих лицензий средств

Требуются точечные законодательные изменения: внесение изменений в Бюджетный кодекс и верификация Соглашения Верховной Радой Украины

Со стороны США помощь будет посредством привлечения дополнительных инвестиций и технологий

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США подтвердили подписание соглашения о недрах с Украиной. Соглашение в Вашингтоне уже назвали "историческим партнерством".