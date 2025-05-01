Инвестировать смогут не все: в соглашении об ископаемых между США и Украиной есть интересный нюанс

В первую очередь это направлено против Китая, который предоставляет негласную поддержку россиянам в войне

Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины, который будет заниматься добычей полезных ископаемых в Украине и реинвестированием доходов в восстановление разрушенного войной, предусматривает запрет на инвестиции в украинские ресурсы и восстановление для стран, поддержавших Россию. Таким образом, любая страна, оказывавшая явную или неявную поддержку россиянам в войне против Украины, не имеет права делать инвестиции в украинские ископаемые и в восстановление разрушенных войной городов или предприятий.

Этот момент отдельно "подсвечен" в сообщении, которое сделала вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она прямо не заявила, что странам, оказывавшим поддержку России, будет запрещено инвестировать, отметив, что инвестиции будут приниматься от стран-партнеров.

"Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага", — написала она.

А вот министр финансов США Скотт Бессент, комментируя заключенное соглашение, высказался более откровенно. По его словам, любая страна, оказывавшая помощь или поддержку России в ее агрессии против Украины, лишается права инвестировать в украинские ресурсы и восстановление.

"И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, финансировавшему или снабжавшему российскую военную машину, не будет позволено извлекать выгоду из реконструкции Украины", — отметил он.

Интересный момент состоит в том, что в первую очередь это направлено против Китая, оказывающего негласную поддержку россиянам в войне. Китайцы не только поставляют россиянам товары двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатически, на словах декларируя якобы "нейтралитет". Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся около фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине.

При этом, по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.

Но угроза потерять право инвестировать в Украину маячит не только перед Китаем. Индия покупает много российской нефти, фактически финансируя войну против Украины, Иран и КНДР предоставляют россиянам оружие (впрочем, эти две страны точно никуда не смогут инвестировать), а ряд других стран косвенно участвует в схемах "серого импорта", обхода санкций и других нарушениях. При желании любой из многочисленных моментов, когда о нарушении санкционного режима становилось известно, позволит объявить страну "оказывающей помощь" Кремлю и лишить ее права инвестиций в Украину.