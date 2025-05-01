"За грошима прийде безпека". Як в Україні оцінюють угоду про надра, підписану зі США

Укладання угоди вважають величезною політичною і дипломатичною перемогою України

Угода про надра між Україною та США була підписана 30 квітня. Це — історичний момент та плід величезної роботи української команди.

Україна та США 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови під керівництвом Вашингтона та Києва, який буде займатися видобутком українських корисних копалин та спрямовувати гроші на відбудову України. На підписання відреагували в Україні.

"Телеграф" зібрав реакції відомих українців на підписання угоди. Практично всі оцінюють її позитивно.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що підписавши угоду про надра, Україна зберігає за собою контроль над усіма своїми ресурсами. За його словами, це означає, що надра, інфраструктура та природні ресурси не є умовою цієї угоди.

"Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти, на корисні копалини — це буде 50% у цей фонд грошима. Відповідно жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди", — пояснив голова Уряду.

Тимофій Милованов

Колишній міністр економіки України, президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов написав у Facebook, що підписання угоди є величезною політичною і дипломатичною перемогою для України. Він наголосив, що в цій угоді Україна змогла захистити свої інтереси.

"Всі драконівські бажання іншої сторони, попри шалений тиск, який собі складно уявити, були скасовані. І угода виглядає справедливою. Вона також відкриває можливість для нової військової допомоги Україні від США", — пише Милованов.

Валерій Пекар

Громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, співзасновник платформи "Нова країна" Валерій Пекар високо оцінив роботу української команди. Він оцінює підписаний варіант угоди як чесний.

"Неймовірні зусилля української урядової команди врешті завершилися тим, що перший грабіжницький і принизливий варіант угоди перетворився на збалансований і чесний договір про майбутнє спільне інвестування", — написав Пекар у Facebook.

Олександр Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень, аналітик та експерт Олександр Мусієнко дуже позитивно висловився щодо підписання угоди. На його думку, це дуже корисний і правильний крок для України, з метою поглиблення нашої співпраці зі США.

"За інвестиціями, грошима, та економікою — прийде безпека! План Маршалла для Європи теж був про економіку, а потім зʼявилось НАТО!", — написав він у Facebook.

Україна та США підписали угоду про надра — що відомо

Це — одна з трьох угод щодо видобутку корисних копалин, які сукупно складуть домовленість зі Сполученими Штатами. З українського боку її підписали віцепрем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко, з американського — міністр фінансів США Скотт Бессент.

Ключові моменти угоди

Україна залишає за собою право власності та право контролю усіх своїх ресурсів на території та у територіальних водах. Саме Київ визначатиме, де та що буде добуватися

Створення Інвестиційного фонду відбудови відбувається на паритетних засадах – 50/50. Керувати ним будуть спільно США та Україна

Угода цілком відповідає Конституції та не заперечує євроінтеграційний курс, не суперечить міжнародним зобов'язанням України та є сигналом для інших великих світових гравців

Наповнення Фонду відбуватиметься виключно за рахунок нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу. Вноситися до Фонду буде 50% отриманих від цих ліцензій коштів

Потрібні точкові законодавчі зміни: внесення змін до Бюджетного кодексу та верифікація Угоди Верховною Радою України

З боку США допомога буде у вигляді залучення додаткових інвестицій та технологій

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США підтвердили підписання угоди про надра з Україною. Угоду в Вашингтоні вже назвали "історичним партнерством".