Официально: Украина и США заключили соглашение о добыче украинских полезных ископаемых

С украинской стороны соглашение подписало министр экономики Свириденко, с американской – министр финансов США Бессент

Украина и США 30 апреля заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины. Это одно из трех соглашений по добыче полезных ископаемых, которые совокупно составят договоренность с Соединенными Штатами.

Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр экономики Украины Юлия Свириденко. С американской стороны соглашение подписал министр финансов США Скотт Бессент.

"Совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписало Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина… Совместно с США мы создадим Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство", – говорится в сообщении.

Также Свириденко официально сообщила, какие ключевые моменты содержатся в подписанном соглашении:

Украина оставляет за собой право собственности и право контроля всех своих ресурсов на территории и в территориальных водах . Определять, где и что будет добываться, будет Киев.

. Определять, где и что будет добываться, будет Киев. Создание Инвестиционного фонда восстановления происходит на паритетных началах – 50/50. Управлять Фондом будут совместно США и Украина, право голоса у обеих сторон будет одинаковым .

– 50/50. Управлять Фондом будут совместно США и Украина, право голоса . Соглашение не предусматривает каких-либо изменений в процессе приватизации недр или управлении государственными компаниями ("Энергоатом", "Укрнефть" и другие). Недра остаются у государства или у частных собственников, государственные компании принадлежат исключительно Украине .

. Каких-либо долговых обязательств Украины перед США, реальных или вымышленных, в соглашении нет .

. Соглашение полностью соответствует Конституции и не отрицает евроинтеграционный курс , не противоречит международным обязательствам Украины и является сигналом для других крупных мировых игроков.

, не противоречит международным обязательствам Украины и является сигналом для других крупных мировых игроков. Наполнение Фонда доходами будет производиться исключительно за счет новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа. Вноситься в Фонд будет 50% полученных от этих лицензий средств.

на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа. Вноситься в Фонд будет 50% полученных от этих лицензий средств. Доходы не облагаются налогом ни в США, ни в Украине , чтобы инвестирование дало как можно больше результатов.

, чтобы инвестирование дало как можно больше результатов. Требуются точечные законодательные изменения : внесение изменений в Бюджетный кодекс и верификация Соглашения Верховной Радой Украины.

: внесение изменений в Бюджетный кодекс и верификация Соглашения Верховной Радой Украины. Со стороны США помощь будет посредством привлечения дополнительных инвестиций и технологий. Поддерживать Фонд в США будет агентство DFC, привлекаться инвестиции будут только от компаний из США, ЕС и других стран, помогающих Украине отражать российскую агрессию.

"Как будет работать Фонд? США вносят вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и НОВОЙ помощью — например, системами ПВО для Украины. Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от НОВОЙ ренты на НОВЫЕ лицензии на НОВЫЕ участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если это будет считаться необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед. Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину. Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", – добавила Свириденко.

Отметим, что по информации украинских источников, сейчас администрация Трампа рассматривает вопрос о том, будет ли проведена официальная церемония подписания соглашения между Соединенными Штатами и Украиной о полезных ископаемых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала окончательный вариант ключевого соглашения с США по недропользованию. По его словам, процесс затягивается уже как минимум на три недели, и он ожидает, что документ будет подписан "быстрее".