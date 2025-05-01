"Историческое партнерство": В США подтвердили подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной

Любая страна, так или иначе помогавшая России в войне против Украины, не будет иметь права инвестировать в восстановление Украины и украинские ископаемые

Соединенные Штаты подтвердили, что 30 апреля представители Киева и Вашингтона заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина, которое станет началом расширенной договоренности о добыче украинских полезных ископаемых. Соглашение в Вашингтоне уже назвали "историческим партнерством".

Об этом написал министр финансов США Скотт Бессент. Отдельный прессрелиз размещен на сайте Министерства финансов США.

"Я рад объявить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, которое создает Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины для содействия экономическому восстановлению Украины. Экономическая безопасность – это национальная безопасность. Минфин США будет тесно сотрудничать с правительством Украины для создания этого фонда, и мы с нетерпением ждем скорейшего внедрения этого исторического экономического партнерства как для украинского, так и для американского народов", – говорится в сообщении Бессента.

В релизе министерства отмечается, что соглашение позволит Украине и США наладить плодотворное экономическое сотрудничество, делать совместные инвестиции и ускорить экономическое восстановление Украины, которое будет выгодно Соединенным Штатам. Также подтверждено, что работать над созданием Фонда будет Международная корпорация финансирования развития США (DFC).

"Как сказал президент, Соединенные Штаты стремятся способствовать завершению этой жестокой и бессмысленной войны. Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа отдана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и преуспевающей Украине в долгосрочной перспективе. Президент Трамп представлял себе это партнерство между американским народом и украинским народом, чтобы продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине", – процитировало министерство заявление Бессента.

При этом был подтвержден очень важный момент: любая страна, так или иначе, помогавшая российскому режиму в войне против Украины, не будет иметь права инвестировать в восстановление Украины и украинские ископаемые, или добывать ресурсы. Украина и США будут строго следить за этим.

"И, чтобы было понятно, ни одному государству или лицу, финансировавшему или поддерживавшему российскую военную машину, не будет позволено извлекать выгоду из реконструкции Украины", — добавили в Минфине США.

Отметим, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко официально сообщила, что Украина и США 30 апреля заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины. Это одно из трех соглашений по добыче полезных ископаемых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала окончательный вариант ключевого соглашения с США по недропользованию. По его словам, процесс затягивается уже как минимум на три недели, и он ожидает, что документ будет подписан "быстрее".