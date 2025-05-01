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Звезда украинских комедий с печальной судьбой: как выглядит могила Лимерихи из фильма "За двумя зайцами"

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит могила актрисы Нонны Копержинской Новость обновлена 01 мая 2025, 12:12
Как выглядит могила актрисы Нонны Копержинской. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жизнь актрисы была полна взлетов и падений

Украинская актриса Нонна Копержинская оставила яркий след в истории отечественного кинематографа и театра. Несмотря на эпизодические роли, зрители ее обожали и цитировали ее фразы. Нонна, как и Олег Борисов, была звездой комедии "За двумя зайцами", а также "Королева бензоколонки".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила украинской актрисы Нонны Копержинской. Сегодня, 1 мая, исполняется 105 лет со дня рождения знаменитости.

Нонна Копержинская — что известно о звезде фильма "За двумя зайцами"

Украинская актриса Нонна Копержинская родилась 1 мая 1920 года в Киеве, но ее детство было весьма трудным. Отца не стало, когда девочке было 2 года, вместе с матерью она переехала на Донбасс, но позже они вернулись в родной город, когда мама получила работу.

После окончания школы Нонна по наставлению матери подала документы, чтобы поступить на химика, но перед последним экзаменом передумала и стала студенткой театрального института. Вскоре ее заметил Александр Довженко и пригласил сняться в фильме "Щорс".

Нонна Копержинская в молодости
Нонна Копержинская в молодости

С 1946 года и до конца жизни Нонна работала в театре им. Ивана Франко, перевоплощаясь в разные яркие образы на сцене. А популярность в кино есть принесли такие фильмы, как "Украденное счастье", "За двумя зайцами" (роль Секлеты Лимерихи и "Королева бензоколонки" (роль буфетчицы Рогнеды Карповной).

Нонна Копержинская
Нонна Копержинская в фильме "Королева бензоколонки"

Как рассказывала коллеги Галины Яблонской, актриса Нонна Копержинская жила сценой, ее называли второй Раневской. Она обожала анекдоты и любила футбол, не пропускала ни одного матча с участием киевского "Динамо".

Украинская актриса была дважды замужем. От первого брака у нее родился сын Евгений. Но супруги вскоре расстались. Второго мужа Нонна встретила на работе, это был режиссер и актер Павел Шкреба, которому в 40 лет она родила сына Дмитрия. Он живет за границей.

Нонна Копержинская
Нонна Копержинская была дважды замужем

Судьба Копержинской была полна как взлетов, так и падений. В 1985 году скончался муж актрисы, а от рака умер ее старший сын Евгений. Это для Нонны было большим ударом, но справиться с горем, актрисе помогли друзья.

Вскоре дом покинула и любимая внучка актрисы, переселившись к мужу в США. И дорогие сердцу лица стареющая Копержинская стала видеть только на фотографиях. Тогда настоящей отдушиной для нее была работа.

Однако Нонну сильно угнетала ситуация в театре. Вскоре она узнала, что новое руководство решило отправить стариков на пенсию, мол, что они просто так получают деньги. Услышав это, Копержинская написала заявление об уходе и затаила сильную обиду, ведь ей тяжело было прощаться с театром.

Нонна Копержинская
Нонне Копержинской пришлось уйти из театра

Нонна Копержинская — как выглядит могила украинской актрисы

В последние 10 лет жизни Нонна начала угасать, когда в 1997 году умерла ее подруга, актриса вышла в свет, но ее было сложно узнать. Но при этом, звезда фильмов не теряла чувство юмора и все говорила, что следующая станция "Копержинская". А через два года она скончалась.

Нонна Копержинская
Нонна Копержинская умерла в 1999 году

Похоронили Нонну на Байковом кладбище рядом со вторым мужем Павлом Шкребой. Им сделали один на двоих памятник, на нем оттеснили узор в виде листьев деревьев. На надгробной плите поставили фотографии, а рядом возле могил посадили два дерева калины.

Как выглядит могила Нонны Копержинской
Нонна Копержинская похоронена на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила советского актера Яковченко. Его называли "украинский Чарли Чаплин".

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#Актриса #За двумя зайцами #Нонна Копержинская