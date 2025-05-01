Звезда украинских комедий с печальной судьбой: как выглядит могила Лимерихи из фильма "За двумя зайцами"

Жизнь актрисы была полна взлетов и падений

Украинская актриса Нонна Копержинская оставила яркий след в истории отечественного кинематографа и театра. Несмотря на эпизодические роли, зрители ее обожали и цитировали ее фразы. Нонна, как и Олег Борисов, была звездой комедии "За двумя зайцами", а также "Королева бензоколонки".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила украинской актрисы Нонны Копержинской. Сегодня, 1 мая, исполняется 105 лет со дня рождения знаменитости.

Нонна Копержинская — что известно о звезде фильма "За двумя зайцами"

Украинская актриса Нонна Копержинская родилась 1 мая 1920 года в Киеве, но ее детство было весьма трудным. Отца не стало, когда девочке было 2 года, вместе с матерью она переехала на Донбасс, но позже они вернулись в родной город, когда мама получила работу.

После окончания школы Нонна по наставлению матери подала документы, чтобы поступить на химика, но перед последним экзаменом передумала и стала студенткой театрального института. Вскоре ее заметил Александр Довженко и пригласил сняться в фильме "Щорс".

Нонна Копержинская в молодости

С 1946 года и до конца жизни Нонна работала в театре им. Ивана Франко, перевоплощаясь в разные яркие образы на сцене. А популярность в кино есть принесли такие фильмы, как "Украденное счастье", "За двумя зайцами" (роль Секлеты Лимерихи и "Королева бензоколонки" (роль буфетчицы Рогнеды Карповной).

Нонна Копержинская в фильме "Королева бензоколонки"

Как рассказывала коллеги Галины Яблонской, актриса Нонна Копержинская жила сценой, ее называли второй Раневской. Она обожала анекдоты и любила футбол, не пропускала ни одного матча с участием киевского "Динамо".

Украинская актриса была дважды замужем. От первого брака у нее родился сын Евгений. Но супруги вскоре расстались. Второго мужа Нонна встретила на работе, это был режиссер и актер Павел Шкреба, которому в 40 лет она родила сына Дмитрия. Он живет за границей.

Нонна Копержинская была дважды замужем

Судьба Копержинской была полна как взлетов, так и падений. В 1985 году скончался муж актрисы, а от рака умер ее старший сын Евгений. Это для Нонны было большим ударом, но справиться с горем, актрисе помогли друзья.

Вскоре дом покинула и любимая внучка актрисы, переселившись к мужу в США. И дорогие сердцу лица стареющая Копержинская стала видеть только на фотографиях. Тогда настоящей отдушиной для нее была работа.

Однако Нонну сильно угнетала ситуация в театре. Вскоре она узнала, что новое руководство решило отправить стариков на пенсию, мол, что они просто так получают деньги. Услышав это, Копержинская написала заявление об уходе и затаила сильную обиду, ведь ей тяжело было прощаться с театром.

Нонне Копержинской пришлось уйти из театра

Нонна Копержинская — как выглядит могила украинской актрисы

В последние 10 лет жизни Нонна начала угасать, когда в 1997 году умерла ее подруга, актриса вышла в свет, но ее было сложно узнать. Но при этом, звезда фильмов не теряла чувство юмора и все говорила, что следующая станция "Копержинская". А через два года она скончалась.

Нонна Копержинская умерла в 1999 году

Похоронили Нонну на Байковом кладбище рядом со вторым мужем Павлом Шкребой. Им сделали один на двоих памятник, на нем оттеснили узор в виде листьев деревьев. На надгробной плите поставили фотографии, а рядом возле могил посадили два дерева калины.

Нонна Копержинская похоронена на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила советского актера Яковченко. Его называли "украинский Чарли Чаплин".