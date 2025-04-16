Одна из дочерей не пришла на ее похороны: как выглядит могила мамы актрис Сумских

Анны Ивановны не стало в начале вторжения россиян

Ольга и Натальи Сумские — известные украинские актрисы, ставшие успешными в украинском кино и театре. Между сестрами — довольно сложные отношения, о чем они говорят неохотно. Их мать, Анна Ивановна, умерла в начале полномасштабной войны России против Украины.

"Телеграф" расскажет, чем занималась Анна Сумская, где ее похоронили, и как выглядит могила.

Что известно об Анне Сумской

Анна Ивановна родилась в 1933 году в Катюжанке Киевской области. Училась в Киевском театральном институте. Сумская стала удачной актрисой, исполнив 150 ролей. Она играла в таких театральных заведениях:

Анна Сумская в молодости, фото с инстаграм-страницы Ольги Сумской

Крымском театре (1955-1957 годы);

Львовском театре имени Марии Заньковецкой (1957-1967 годы);

Запорожский театр имени Щорса (1967—1980 годы);

Полтавском музыкально-драматическом театре имени Гоголя (1980-1990 годы);

Киевском театре "Будем" (1990-1993 годы).

Анна Сумская играла во многих театрах, фото с инстаграм-страницы Ольги Сумской

Анна Сумская была выдающейся актрисой, фото с инстаграм-страницы Ольги Сумской

Долгое время Анна также была актрисой Национального драматического театра имени Ивана Франко. Она состояла в браке с актером Вячеславом Сумским, с которым у нее были две дочери — Ольга и Наталья.

Анна Сумская с дочками Натальей и Ольгой, фото из сети

Анна Сумская с дочками Натальей и Ольгой, фото TABLOID

Сумская имела звание Заслуженной артистки УССР и была лауреаткой Всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия".

Смерть и могила Анны Сумской

Анны Ивановны не стало 27 февраля 2022 года, в начале полномасштабного вторжения россиян Ей было 88 лет. Прощание с известной артисткой проводили под звук сирен. Похороны проходили во время воздушной тревоги и взрывов.

Сумскую похоронили на Байковом кладбище, возле ее мужа, Вячеслава Сумского. На прощании была Ольга Сумская с мужем и младшей дочерью. А вот сестра Ольги, Наталья, не пришла на траурную церемонию. Позже сын Наталии — Вячеслав — рассказал, что они не приехали на похороны, потому что это произошло в разгар войны, и их не было в Киеве.

Дочери Сумской, Антонины Паперной, тоже не было на похоронах. Она присоединилась к прощанию по видеосвязи. Артистке установили деревянный крест с чёрной табличкой, на которой указаны ее личные данные.

Могила Анны Сумской, фото с инстаграм-страницы Ольги Сумской

В октябре 2024 Ольга сообщила, что планирует установить маме памятник. К мемориалу актриса хочет приобщить ритуальную табличку с QR-кодом. Это необходимо, чтобы узнать больше о родителях Сумской, которые были известными актерами.

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