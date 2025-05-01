Зірка українських комедій із сумною долею: як виглядає могила Лимерихи із фільму "За двома зайцями"

Життя актриси було сповнене злетів і падінь

Українська актриса Нонна Копержинська залишила яскравий слід в історії вітчизняного кінематографа та театру. Попри епізодичні ролі, глядачі її обожнювали та цитували її фрази.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила української актриси Нонни Копержинської. Сьогодні, 1 травня, виповнюється 105 років від дня народження знаменитості.

Нонна Копержинська — що відомо про зірку фільму "За двома зайцями"

Українська акторка Нонна Копержинська народилася 1 травня 1920 року у Києві, але її дитинство було дуже важким. Батька не стало, коли дівчинці було 2 роки, разом із матір’ю вона переїхала на Донбас, але пізніше вони повернулися до рідного міста, коли мама отримала роботу.

Після закінчення школи Нонна з настанови матері подала документи, щоб вступити на хіміка, але перед останнім іспитом передумала та стала студенткою театрального інституту. Незабаром її помітив Олександр Довженко та запросив знятися у фільмі "Щорс".

Нонна Копержинська у молодості

З 1946 року до кінця життя Нонна працювала в театрі ім. Івана Франка, перевтілюючись у різні яскраві образи на сцені. А популярність у кіно є принесли такі фільми, як "Вкрадене щастя", "За двома зайцями" (роль Секлети Лимерихи та "Королева бензоколонки" (роль буфетниці Рогніди Карпівни).

Нонна Копержинська у фільмі "Королева бензоколонки"

Як розповідала колега Галина Яблонська, акторка Нонна Копержинська жила сценою, її називали другою Раневською. Вона обожнювала анекдоти та любила футбол, не пропускала жодного матчу за участю київського "Динамо".

Українська акторка була двічі одружена. Від першого шлюбу у неї народився син Євген. Але подружжя незабаром розлучилося. Другого чоловіка Нонна зустріла на роботі, це був режисер та актор Павло Шкреба, якому у 40 років вона народила сина Дмитра. Він мешкає за кордоном.

Нонна Копержинська була двічі одружена

Доля Копержинської була сповнена як злетів, і падінь. У 1985 році помер чоловік актриси, а від раку помер її старший син Євген. Це для Нонни було великим ударом, але впоратися з горем, акторці допомогли друзі.

Незабаром дім залишила й улюблена онука актриси, яка переселилася до чоловіка в США. І дорогі серцю обличчя старіюча Копержинська почала бачити лише на фотографіях. Тоді справжньою продухвиною для неї була робота.

Однак Нонну сильно пригнічувала ситуація в театрі. Незабаром вона дізналася, що нове керівництво вирішило відправити літніх людей на пенсію, мовляв, що вони просто так отримують гроші. Почувши це, Копержинська написала заяву про звільнення і зачаїла сильну образу, адже їй важко було прощатися з театром.

Нонні Копержинській довелося піти з театру

Нонна Копержинська – як виглядає могила української актриси.

В останні 10 років життя Нонна почала згасати, коли в 1997 році померла її подруга, акторка вийшла у світ, але її було важко впізнати. Але при цьому зірка фільмів не втрачала почуття гумору і все говорила, що наступна станція "Копержинська". А за два роки вона померла.

Нонна Копержинська померла 1999 року

Поховали Нонну на Байковому цвинтарі поряд із другим чоловіком Павлом Шкребою. Їм зробили один на двох пам’ятник, на ньому відтіснили візерунок у вигляді листя дерева. На надгробній плиті поставили фотографії, а поряд біля могил посадили два дерева калини.

Нонна Копержинська похована на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила радянського актора Яковченка. Його називали "український Чарлі Чаплін".