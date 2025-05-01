Где был Университет Святого Владимира в Киеве и кто мог там учиться

Университетская жизнь XIX века, с его строгими социальными ограничениями, студенческими традициями и повседневными практиками, отражала сложные общественные процессы того времени

История высшего образования Киева испытала драматический перелом в начале XIX века. В 1817 году во время правления Александра I Киево-Могилянская академия была ликвидирована и переквалифицирована в Духовную академию. Это привело к тому, что Киев на несколько десятилетий остался без источника высшего светского образования, а студенческая жизнь в городе на время стихла.

Однако уже через несколько десятилетий город получил новый образовательный центр — университет Святого Владимира, который стал не только наследником академических традиций, но и центром формирования новой интеллектуальной элиты.

Возрождение высшего образования: образование университета Святого Владимира

В первой половине XIX века император Николай I основал в Киеве университет Святого Владимира, ставший седьмым подобным заведением в Российской империи. Новый университет возобновил многолетние студенческие традиции Киево-Могилянской академии, став главным образовательным центром Юго-Западного края. 28 июля 1834 г. в университете Святого Владимира началось обучение. Тогда он принял первых 62 студентов.

В XIX веке поступление в Киевский университет было доступно далеко не всем. Существовали жесткие ограничения по полу, политической благонадежности, национальности и материальному положению. Женщин не допускали к учебе, а социальные и этнические барьеры оказывали существенное влияние на состав студенчества.

Социальная структура студенчества и гимназическое образование

Стать студентом университета было непросто. Введение ограничивалось не только по статье, но и политической благонадежностью, национальностью и материальным положением. К примеру, в первом наборе из 62 студентов только 5 были не дворянами, а дети поваров, лакеев или других "низших слоев" официально не допускались даже в гимназии.

Женщин в стенах университета не было совсем. Выпускницы женских гимназий могли рассчитывать максимум на специальные женские курсы. Действовал и государственный антисемитизм: евреев принимали крайне неохотно, а этнический состав студенчества менялся с каждым годом.

Учеба в университете была платной, за исключением некоторых специальностей педагогического профиля. Выпускники таких специальностей обязаны были по окончании отработать два года в школах и училищах.

Студенческая жизнь и дисциплина

Режим университета был строгим: обязательное ношение униформы даже в свободное время, жесткие наказания за участие в политических кружках. В то же время студентам разрешалось безобразничать, пьянствовать и даже посещать бордели, что было частью их повседневной жизни.

Высокая концентрация студентов в районе Паньковщины привела к появлению так называемого "латинского квартала" — студенческого района, где молодежь проживала недалеко от университета. Небольшое общежитие существовало в красном корпусе университета, но большинство селилось на квартирах поблизости.

Заработок студентов: традиция репетиторства

Многие студенты, особенно из небогатых семей, подрабатывали репетиторством. Это была давняя традиция еще со времен Киево-Могилянской академии: если семья хотела нанять настоящего знатока, обращалась к руководству академии с просьбой порекомендовать студента для домашних занятий с детьми. Таким образом, знания передавались из рук в руки, а студенты получали не только деньги, но и ценный опыт.

Кардинальные перемены

Революция 1917 года кардинально изменила систему образования и студенческую жизнь. Старый мир был разрушен, а на его месте возникла новая система образования и новое студенчество, отвечающее требованиям советской власти.

Университет пережил многочисленные исторические трансформации: революции, войны, советскую эпоху, обретение независимостью Украины. В 1939 году заведение получило имя Тараса Шевченко — символа украинской культуры и национального возрождения. Сегодня КНУ имени Тараса Шевченко — один из самых престижных и старейших университетов Украины, известный далеко за ее пределами. Университет входит в лучшие 500 вузов мира по разным международным рейтингам (QS World University Rankings и другие).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский начали изучать в университетах еще при Франце Иосифе. Осенью 1848 во Львовском университете была основана первая в мире кафедра украинского языка.