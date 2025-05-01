Нова угода вигідніша, ніж те, що США підсунули спочатку: вивчіть головні відмінності

Певні пункти попередньої версії угоди про корисні копалини були зовсім невигідні Україні

30 квітня Україна та Сполучені Штати підписали оновлену угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, який буде фінансувати проєкти з видобутку українських корисних копалин. Документ передбачає рівноправне управління фондом з боку Києва та Вашингтона та значно вигідніші для України умови, ніж ті, що були у попередній версії, яка була відкинута.

Проєкт "UA War Infographics" проаналізував положення першої версії угоди та положення домовленості, яка зрештою була підписана. Нова редакція, зокрема, передбачає, що внеском США у фонд є лише допомога, надана після підписання документа, а не раніше.

1) Спірні питання

Раніше : Суперечки розглядаються у суді Нью-Йорка.

: Суперечки розглядаються у суді Нью-Йорка. Тепер: Спірні питання між сторонами вирішуватимуться шляхом проведення переговорів України та США.

2) Ратифікація угоди

Раніше : Угоду не треба ратифікувати у Верховній Раді.

: Угоду не треба ратифікувати у Верховній Раді. Тепер: Угода має бути ратифікована Верховною Радою, що може підвищити її прозорість і підзвітність перед українським суспільством.

3) Зобов’язання

Раніше : Україна гарантує, що не буде брати зобов’язань, які можуть суперечити угоді.

: Україна гарантує, що не буде брати зобов’язань, які можуть суперечити угоді. Тепер: Якщо положення документа будуть суперечити нормам євроінтеграції, то Україна матиме право на внесення змін для узгодження з критеріями вступу до ЄС.

4) Сфера поширення

Раніше : Угода стосується копалин та інфраструктури.

: Угода стосується копалин та інфраструктури. Тепер: Угода поширюється виключно на корисні копалини.

5) Ліцензування

Раніше : Компанії США мають пріоритет в отримання ліцензій на видобуток копалин.

: Компанії США мають пріоритет в отримання ліцензій на видобуток копалин. Тепер: Компанії США не отримують пріоритету в ліцензуванні, умови для них мають бути не гіршими, ніж умови для інших компаній.

6) Керування

Раніше : Більшість голосів в правлінні інвестиційного фонду за США.

: Більшість голосів в правлінні інвестиційного фонду за США. Тепер: Управління фондом здійснюється на паритетних засадах – Україна та Сполучені Штати мають по 50% голосів.

Порівняння версій угоди про корисні копалини

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кажуть західні експерти та медіа про підписану угоду щодо українських надр — аналіз від міжнародної оглядачки Ольги Кирилової.