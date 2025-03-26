В Авторской школе Бойко в Харькове есть "карцер", который оплачивают родители: за что туда могут отправить

Правила школы предоставляют широкое поле для манипуляций

В Харькове существует частная школа с "карцером", в который детей переводят по решению администрации по разным причинам, встречаются и манипуляции. Его наличие не секрет, об этом написано на сайте и в документах учебного заведения.

Об этом говорится в сообщении Тани Петренко в Facebook-группе "Родители SOS". В отдельном Положении объясняется, что "карцер" – это учебное подразделение Авторской школы Бойко, которое предоставляет платные образовательные услуги отстающим в обучении учащимся.

"Харьков. Сегодня. Карцер для детей. В школе. Совершенно странные времена. С одной стороны, Украина борется за свободу. Нас защищают от врага, от буллинга, от авторитаризма, от советских ценностей, от принудительности, от обесценения человеческой жизни и отсутствия уважения к человеку как таковому.

А с другой — в Харькове существует школа, в которой есть карцер. Официально. В документах. На сайте. В 2025 году. Карцер. В школе. Не в тюрьме. Не в колонии. Не в концлагере. А в учебном заведении для детей. Все об этом знают", – говорится в публикации.

Отмечается, что в упомянутом заведении ребенка могут перевести в "карцер", если его поведение кому-то "не нравится". Еще одной причиной может быть желание дополнительно заработать, если кажется, что родители могут заплатить за "исправительные работы".

В Положении о "карцере" объясняется, что пребывание в нем предусматривает ежедневное оставление учащегося в школе до момента полного выполнения всех домашних заданий на следующий учебный день. Все задачи выполняются под контролем педагогов.

К категории школьников, которые могут попасть в "карцер", относятся:

учащиеся, которые в течение одной четверти трижды получили оценку "1" за невыполненные домашние задания;

учащиеся с текущим средним баллом ниже 7;

учащиеся, чей средний балл существенно ниже их потенциальных возможностей;

учащиеся, систематически пропускающие занятия без уважительных причин (уважительной причиной считается болезнь, подтвержденная медицинской справкой; другие случаи рассматриваются индивидуально классным руководителем или администрацией).

Особенно интересен третий пункт, который предоставляет большое поле для манипуляций, ведь оценка размера потенциала ребенка – довольно субъективная вещь.

В Положении говорится, что решение о направлении ученика в "карцер" может принять администрация с учетом личных учебных потребностей ребенка. Также инициатива может исходить от самих учащихся, желающих улучшить свои результаты с помощью дополнительной поддержки. В то же время выполнение решения администрации относительно пребывания в "карцере" обязательно.

Выход из "карцера" возможен при достижении учеником согласованного среднего балла. Этот уровень устанавливается вместе с родителями ученика, самим учеником и администрацией школы.

Автор сообщения рассказала историю успешной, спортивной и адекватной девочки, которую хотят перевести в "карцер" за то, что во время игры в выбивного она угодила мячом в другую школьницу. Это тем более удивительно, что целью игры является попадание в игроков.

Также она опубликовала скриншоты переписки, из которой следует, что в дело уже вмешались правоохранители.

"Ни один ребенок в Украине в 2025 году не должен попадать в карцер. И не должен учиться в школе, где такое вообще возможно. Это не об одном ребенке. И не об одной школе. Это о нас. О нашей болезни. О том, как мы можем одновременно бороться за свободу и держать детей в карцерах. Мы не можем требовать достоинства снаружи – если мы не создаем его внутри", – говорится в сообщении.

Петренко также объяснила, что из-за войны в Харькове закрылось много школ, поэтому сейчас в городе нет большого выбора среди учебных заведений.

Она добавила, что Авторская школа Бойко потеряла лицензию, и технически не подчиняется как Департаменту образования, так и профильному ведомству.

Напомним, весенние каникулы 2025 года украинские школьники начнут в разные даты в зависимости от региона. Министерство образования и науки рекомендовало провести их с 24 по 30 марта, однако окончательное решение принимает каждое учебное заведение в отдельности.