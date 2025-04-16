Украинского станет меньше? Рада поддержала скандальный законопроект

Предлагается обучение исключительно исключительно на языке меньшинства, а украинский будет только одним предметом

Верховная Рада 16 апреля поддержала законопроект, который ограничивает использование украинского языка. Предлагается ввести обучение на языках национальных меньшинств на уровне профессионального образования.

Данное решение поддержали 264 нардепов, в основном представители фракций "Слуга народа" и бывшей "ОПЗЖ". Об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"К сожалению, кроме правильных идей развития профессионально-технических учебных заведений, в законопроекте притягивают норму об ограничении государственного языка во время учебного процесса", — отметила нардеп.

Предполагается: установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирования, популяризировать профтехобразование среди молодежи. Далее говорится о том, что переквалификация профобразования и переобучение должно быть доступным в любом возрасте и в течение жизни.

В ее сообщении отмечается, что с 2027 года профтехобразование будет длиться 3 года и будет иметь академическое или профессиональное направление. Учреждения профессионального образования получат больше независимости в принятии решений.

Упрощается передача учебных заведений от государства к общинам. Бизнес и учебные заведения будут теснее сотрудничать. Определяются особенности обучения на производстве. Геращенко отмечает, среди, казалось бы, правильных вещей в законопроекте вписаны возмутительные языковые нормы.

"Предлагается ввести обучение на языках национальных меньшинств на уровне профессионального образования. По желанию 8 студентов могут создавать отдельные группы с обучением на языках меньшинств. Это противоречит цели профобразования — готовить специалистов работы в Украине, где языком работы, документации, предоставления услуг является украинский", — отметила нардеп.

Геращенко также добавила, что предлагается обучение исключительно исключительно на языке меньшинства, а украинский будет только одним предметом. К тому же, разрешается учиться таким образом не только представителям нацменьшинств, а всем.

"ЕС" единственная голосовала против этого законопроекта. Мы будем защищать наше языковое законодательство и готовим поправки", — подытожила нардеп.