Скандал вокруг школы Бойко в Харькове набирает обороты: в сети показали, как на самом деле выглядит "карцер"

Споры вокруг учебного заведения не утихают

В Харькове разгорелся скандал вокруг Авторской школы Бойко из-за так называемого "карцера" — специального учебного класса, куда учеников переводят за невыполнение домашних заданий или нарушение правил поведения. Толчком к обсуждению стало сообщение ведущей "Завтрака с 1+1" и владелицы частной школы Дарьи Малаховой, заявившей, что в "карцере" держали ребенка ее подруги после игры у выбивного. Малахова отметила, что ребенка не выпускали из "карцера", а его мать была вынуждена вызвать полицию. В сюжете телепрограммы прозвучала критика администрации школы и предположение, что такая практика может быть способом дополнительного заработка.

В ответ на это журналистка Татьяна Доцяк, чей сын учился в школе Бойко из садика в 11 класс, опубликовала подробное сообщение, в котором объяснила, что "карцер" — это обычная классная комната, где дети под присмотром учителя выполняют домашние задания. По ее словам, в "карцер" попадают ученики, которые трижды получили "единицу" за невыполненные домашние задания, имеют низкий средний балл или нарушают школьные правила. Пребывание там оплачивается родителями. Доцяк подчеркнула, что правила пребывания прописаны в контракте и не являются тайной.

""Карцер" — это что-то типа "продленки", так ее назвали давно, и назвали ее именно дети! А еще они называют ее "чистилищем". Ибо дети, в отличие от некоторых взрослых, понимают, что такое "переносное значение". Конечно, можно назвать это "классом психоэмоциональной разгрузки", но, скорее всего, дети быстро переименуют его в "психушку". В любом случае, по моему мнению, если кто и должен обсуждать название, то только те, кто ходит в эту школу и платит за нее средства", – дописала Доцяк.

В то же время автор сообщения в Facebook-группе "Родители SOS" сообщила, что по Положению, ученик может попасть в "карцер", в частности, если его оценки ниже "потенциальных возможностей" — что создает широкое поле для субъективных решений и манипуляций. Она также рассказала историю девочки, которую администрация школы решила перевести в "карцер" после того, как во время игры у выбивного она угодила мячом в другого ребенка. К делу уже якобы присоединились правоохранители.

Сюжет "Завтрака с 1+1" вызвал критику из-за нарушения журналистских стандартов: в нем не были представлены позиции школы и родителей другого ребенка. Директор обратился к журналистке Доцяк, которая помогла установить контакт с редакцией, после чего школу пригласили в эфир. Однако даже во втором сюжете канал проиллюстрировал тему кадрами с тюремными камерами, несмотря на предоставленное школой видео реального помещения.

Авторская школа Бойко потеряла лицензию в начале войны и технически не подчиняется Департаменту образования.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как раньше выглядел дом "Крыша мира" в Харькове. Эта постройка имеет насыщенную и противоречивую судьбу.