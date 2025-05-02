Украина будет похожа на Марс? Грозит ли добыча редкоземов экологической катастрофой в Европе

Добыча янтаря будет казаться нам "цветочками"

Добыча редкоземельных металлов в Украине, предусмотренная соглашением с США о ископаемых, может превратить наш ландшафт в лишенную жизни пустыню, однако это не приведет к ухудшению экологической ситуации в регионах.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, насколько тяжело эти металлы добывать.

По его словам, он видел как выглядит добыча редкоземельных металлов в Китае, и это было в 20 раз хуже украинских локаций по добыче янтаря.

— Вспомните, когда в Украине был скандал с янтарем, — там лес вымывали, просто превращались в черт знает что — на песке ничего не росло, то здесь, наверное, раз в 20 хуже ситуация, — говорит Иван Ступак.

В Китае, где добывают эти материалы (их непросто достать — надо выпаривать, вымачивать в кислотах), эти локации похожи на Марс. Всё красное, ничего не растет. Обратная сторона медали этих полезных ископаемых — это наша экология, — добавил он.

Отвечая на вопрос, какие области Украины могут больше пострадать от последствий добычи редкоземов и есть ли дополнительная экологическая угроза для Европы, Иван Ступак убежден, что этого не будет, поскольку парниковый эффект уже возник, а экология уже нарушена.

В то же время, он провел аналогию с терриконами пустой породы, которые остаются после добычи угля.

— Я видел большие резервуары, в которых добычу заливают какими-то кислотами, выпадает эта руда, ее собирают. Но остаются огромные отработки. Это отдельная очень тяжелая история. Возможно, технологии уже стали новее, но тем не менее, — подытожил Иван Ступак.

Напомним, "Телеграф" писал, какие 57 редкоземельных металлов вписаны в ресурсное соглашение с США.