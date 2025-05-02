Україна буде схожою на Марс? Чи загрожує видобуток рідкоземів екологічною катастрофою у Європі

Видобуток бурштину здаватиметься нам "квіточками"

Видобуток рідкоземельних металів в Україні, передбачений угодою зі США про копалини, може перетворити наш ландшафт на позбавлену життя пустелю, однак це не призведе до погіршення екологічної ситуації в регіонах.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він пояснив, наскільки важко ці метали видобувати.

За його словами, він бачив як виглядає видобуток рідкоземельних металів в Китаї, і це було у 20 разів гірше від українських локацій з видобутку бурштину.

— Згадайте, коли в Україні був скандал з бурштином, — там ліс вимивали, просто перетворювалися на чортзна-що – на піску нічого не росло, то тут, мабуть, разів у 20 гірша ситуація, — каже Іван Ступак.

В Китаї, де видобувають ці матеріали (їх непросто дістати — треба випарювати, вимочувати в кислотах), ці локації схожі на Марс. Все червоне, нічого не росте. Зворотна сторона медалі цих корисних копалин — це наша екологія, — додав він.

Відповідаючи на запитання, які області України можуть найбільше постраждати від наслідків видобутку рідкоземів і чи є додаткова екологічна загроза для Європи, Іван Ступак висловив переконання, що цього не буде, оскільки парниковий ефект вже виник, а екологія — вже порушена.

Водночас він провів аналогію з териконами пустої породи, які залишаються після видобутку вугілля.

— Я бачив великі резервуари, в яких видобуту породу заливають якимись кислотами, випадає ця руда, її збирають. Але залишаються величезні відпрацювання. Це окрема дуже важка історія. Можливо, технології вже новіші стали, але тим не менше, — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які 57 рідкоземельних металів вписано в ресурсну угоду зі США.