Ради "Квартала" переехала с мужем в Украину: как выглядит жена-россиянка Степана Казанина и что говорит о войне

Пара воспитывает двоих сыновей

Юморист Степан Казанин, который много лет является актером студии "Квартал 95", с начала полномасштабной войны стал редко появляться в медийном пространстве. Он и его супруга Наталья родились в Российской Федерации, но осознанно выбрали Украину и продолжают жить в нашей стране.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена "кварталовца" Сергея Казанина и что о ней известно. Мы узнали, что Наталья говорит о войне.

Наталья Казанина — как выглядит жена Степана Казанина из "Квартала"

Украинский комик Степан Казанин (настоящее имя — Сергей) и его жена Наталья родились в России. Познакомились они в студенческие годы на одной из вечеринок и сразу понравились друг другу.

Степан Казанин с женой в молодости

Юморист рассказывал, что несмотря на молодой возраст, а ему в тот момент было 18 лет, он решил жениться на Наталье спустя месяц после знакомства. Родители были шокированы таким поступком и пытались отговорить Степана, но он твердо настоял на своем решении. Вскоре пара сыграла свадьбу и счастлива вместе уже 32 года.

Свадьба Степана Казанина и Натальи

Степан Казанин активно развивал карьеру, играл в КВН, сначала в команде "Тамбовские волки", а затем перешел в команду "Тапкины дети", став ее капитаном. Его талант не оставался незамеченным.

Степан Казанин играл в КВН

Впервые работу в Украине Степану Казанину предложил Александр Роднянский — после игры в Киевской лиге КВН он встал и сказал, что хочет видеть юмориста у себя на канале. Однако тогда Казанин отказался, не желая завершать карьеру в КВН — его команда "Тапкины дети" была на пике популярности.

А через несколько лет Казанина пригласили в "Квартал" и он решил согласиться, поскольку его команда КВН начала распадаться. В 2003 году он переехал в Киев, не сожалея об этом решении, а потом забрал жену.

"Поначалу переехали сами, а спустя год-два перевезли семьи, все устаканилось. Во времена Киевской лиги КВН в 1990-е мы приезжали сюда по нескольку раз в год. И, мне кажется, что нет такого человека на Земле, которому Киев бы не понравился", — рассказал юморист.

Степан Казанин переехали с женой в Киев после прилашения в "Квартал"

В столице Украины Казанин и его супруга Наталья давно укоренились и сейчас воспитывают двоих сыновей: Степана и Петра. Когда Россия начала войну, супруги осудили путинскую агрессию и встали на сторону нашей страны.

Как выглядит жена и дети Степана Казанина

Сейчас "кварталовец" редко появляется в медийном пространстве, но поддерживает ВСУ и занимается благотворительностью. А его возлюбленная Наталья активно ведет социальные сети и с юмором реагирует, когда ей "прилетает" от россиян по поводу того, что ее нужно не пускать назад в Россию и лишить гражданства.

"Сложно не пустить туда, куда ты сознательно решил никогда не возвращаться", — отвечала Наталья Казанина.

Жена Казанина родом из России, но выбрала Украину

В социальной сети женщина называют Украину своей родной страной. Она делится с подписчиками своими фотографиями и размышлениями о жизни.

Как выглядит жена Степана Казанина

Известно, что жена юмориста работает дизайнером, но что именно она создает и есть ли у нее собственный бренд — неизвестно.

Наталья Казанина работает дизайнером

"Телеграф" писал ранее, как выглядит экс-возлюбленная Савика Шустера. Ради телеведущего она бросила семью и переехала из Москвы в Киев.