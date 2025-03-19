Владела ломбардами и редко появлялась на публике: как выглядит жена Разумкова и что о ней известно

Супруга подарила украинскому политику двоих сыновей

Бывший председатель парламента Украины Дмитрий Разумков не любит распространяться о личной жизни и редко делится семейными фотографиями. Он давно состоит в браке с Юлией Чайкой (девичья фамилия), но она, как и жена премьера Шмыгаля, старается избегать публичности.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Дмитрия Разумкова и где они познакомились. Мы узнали некоторые факты из жизни Юлии.

Как выглядит жена Дмитрия Разумкова и чем занимается

Как и большинство жен украинских политиков, Юлия Разумкова ведет закрытый образ жизни, чтобы не привлекать к себе лишнее внимания. Хотя она является дочерью покойного бывшего мэра Николаева Владимира Чайки, которого еще называли "поющим мэром". Бывший политик четыре срока подряд занимал руководящую должность, а в 2013 году ушел из жизни.

Жена Разумкова является дочерью покойного экс-мэра Николаева

Информации о Юлии Чайке в открытом доступе мало. Известно, что познакомилась она с Дмитрием во время студенчества. На своей странице в Instagram Разумков рассказывал, что именно в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко встретил свою настоящую любовь. Но в каком году пара узаконила свои отношения — неизвестно.

Дмитрий Разумков встретил жену в университете

На публике вместе с супругом, который занимал высокую должность в управлении, Юлия появлялась редко. В 2021 году они вместе появились на опере "Турандот" во Львовском театре оперы и балета.

Жена Разумкова не часто выходила с ним на публику, Фото: Униан

Периодически в своих соцсетях украинский политик делится личными снимками, показывая свою супругу и детей. Но Дмитрий не отмечает свою жену на фотографиях и не "светит" ее аккаунты, если они есть.

Дмитрий Разумков в браке с Юлией более 20 лет

Известно, что Юлия подарила украинскому политику двоих сыновей: Александра и Алексея. В интервью "Власть vs Влащенко" за 2021 год на YouTube-канале экс-председатель Верховной Рады рассказывал, что его супруга находится в декретном отпуске, а раньше она работала на предприятии "Укроборонпром", но не стал уточнять, на какой должности.

Дмитрий Разумков воспитывает с женой двоих сыновей

Но Юлия была частью "небольшого бизнеса", которым владел Дмитрий Разумков. Речь идет о сети ломбардов "Про100Кредит", владельцем которых числилась его супруга. Однако в 2020 году с трибуны парламента Разумков заявил, что его семья больше не имеет к этому бизнесу никакого отношения.

Юлия Разумкова числилась владелицей ломбардов

В декларации Дмитрия Разумкова за 2022 год было указано, что его жена Юлия заработала на предпринимательской деятельности 17 миллионов гривен. В ее собственности была компания "Бизнесинвестбуд", контрольный пакет акций в кредитной организации "Интеринвест XXI века", а также треть акций в "Украинской политконсалтинговой группе".

Как выглядит жена Дмитрия Разумкова

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