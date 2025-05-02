Заради "Кварталу" переїхала з чоловіком в Україну: як виглядає дружина-росіянка Степана Казаніна і що говорить про війну
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Пара виховує двох синів
Гуморист Степан Казанін, який багато років є актором студії "Квартал 95", з початку повномасштабної війни почав рідко з’являтися у медійному просторі. Він та його дружина Наталія народилися в Російській Федерації, але усвідомлено обрали Україну та продовжують жити в нашій країні.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина "кварталівця" Сергія Казаніна і що про неї відомо. Ми дізналися, що Наталя каже про війну.
Наталія Казаніна — як виглядає дружина Степана Казаніна з "Кварталу"
Український комік Степан Казанін (справжнє ім’я Сергій) та його дружина Наталія народилися в Росії. Познайомилися вони у студентські роки на одній із вечірок та одразу сподобалися один одному.
Гуморист розповідав, що попри молодий вік, а йому в той момент було 18 років, він вирішив одружитися з Наталією через місяць після знайомства. Батьки були шоковані таким вчинком і намагалися відмовити Степана, але він наполягав на своєму рішенні. Незабаром пара зіграла весілля та щаслива разом вже 32 роки.
Степан Казанін активно розвивав кар’єру, грав у КВК, спочатку в команді "Тамбовські вовки", а потім перейшов у команду "Тапчині діти", ставши її капітаном. І його талант не залишався непоміченим.
Вперше роботу в Україні Степану Казаніну запропонував Олександр Роднянський — після гри у Київській лізі КВК він підвівся і сказав, що хоче бачити гумориста у себе на каналі. Однак тоді Казанін відмовився, не бажаючи завершувати кар’єру в КВК — його команда "Тапчині діти" була на вершині популярності.
А через кілька років Казаніна запросили до "Кварталу" і він вирішив погодитися, оскільки його команда КВК почала розпадатися. У 2003 році він переїхав до Києва, не шкодуючи про це рішення, а потім забрав дружину.
"Спочатку переїхали самі, а через рік-два перевезли сім’ї. За часів Київської ліги КВК у 1990-ті ми приїжджали сюди кілька разів на рік. І, мені здається, що немає такої людини на Землі, якій Київ би не сподобався", — розповів гуморист.
У столиці України Казанін та його дружина Наталія давно вкоренилися і зараз виховують двох синів: Степана та Петра. Коли Росія розпочала війну, подружжя засудило путінську агресію і стало на бік нашої країни.
Зараз "кварталівець" рідко з’являється у медійному просторі, але підтримує ЗСУ та займається благодійністю. А його кохана Наталія активно веде соціальні мережі та з гумором реагує, коли їй "прилітає" від росіян з приводу того, що її потрібно не пускати назад до Росії та позбавити громадянства.
"Важко не пустити туди, куди ти свідомо вирішив ніколи не повертатися", — відповіла Наталія Казаніна.
У соціальній мережі жінка називають Україну своєю рідною країною. Вона ділиться з підписниками своїми фотографіями та роздумами про життя.
Відомо, що дружина гумориста працює дизайнером, але що саме вона створює і чи має власний бренд — невідомо.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає екскохана Савіка Шустера. Заради телеведучого вона покинула родину та переїхала з Москви до Києва.