Рус

Заради "Кварталу" переїхала з чоловіком в Україну: як виглядає дружина-росіянка Степана Казаніна і що говорить про війну

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Що відомо про дружину "кварталівця" Казаніна Новина оновлена 02 травня 2025, 18:09
Що відомо про дружину "кварталівця" Казаніна. Фото Колаж "Телеграфа"

Пара виховує двох синів

Гуморист Степан Казанін, який багато років є актором студії "Квартал 95", з початку повномасштабної війни почав рідко з’являтися у медійному просторі. Він та його дружина Наталія народилися в Російській Федерації, але усвідомлено обрали Україну та продовжують жити в нашій країні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина "кварталівця" Сергія Казаніна і що про неї відомо. Ми дізналися, що Наталя каже про війну.

Наталія Казаніна — як виглядає дружина Степана Казаніна з "Кварталу"

Український комік Степан Казанін (справжнє ім’я Сергій) та його дружина Наталія народилися в Росії. Познайомилися вони у студентські роки на одній із вечірок та одразу сподобалися один одному.

Степан Казанін із дружиною в молодості
Степан Казанін із дружиною в молодості

Гуморист розповідав, що попри молодий вік, а йому в той момент було 18 років, він вирішив одружитися з Наталією через місяць після знайомства. Батьки були шоковані таким вчинком і намагалися відмовити Степана, але він наполягав на своєму рішенні. Незабаром пара зіграла весілля та щаслива разом вже 32 роки.

Весілля Степана Казаніна та Наталії
Весілля Степана Казаніна та Наталії

Степан Казанін активно розвивав кар’єру, грав у КВК, спочатку в команді "Тамбовські вовки", а потім перейшов у команду "Тапчині діти", ставши її капітаном. І його талант не залишався непоміченим.

Степан Казанін грав у КВК
Степан Казанін грав у КВК

Вперше роботу в Україні Степану Казаніну запропонував Олександр Роднянський — після гри у Київській лізі КВК він підвівся і сказав, що хоче бачити гумориста у себе на каналі. Однак тоді Казанін відмовився, не бажаючи завершувати кар’єру в КВК — його команда "Тапчині діти" була на вершині популярності.

А через кілька років Казаніна запросили до "Кварталу" і він вирішив погодитися, оскільки його команда КВК почала розпадатися. У 2003 році він переїхав до Києва, не шкодуючи про це рішення, а потім забрав дружину.

"Спочатку переїхали самі, а через рік-два перевезли сім’ї. За часів Київської ліги КВК у 1990-ті ми приїжджали сюди кілька разів на рік. І, мені здається, що немає такої людини на Землі, якій Київ би не сподобався", — розповів гуморист.

Степан Казанін
Степан Казанін переїхали з дружиною до Києва після запрошення до "Кварталу"

У столиці України Казанін та його дружина Наталія давно вкоренилися і зараз виховують двох синів: Степана та Петра. Коли Росія розпочала війну, подружжя засудило путінську агресію і стало на бік нашої країни.

Як виглядає дружина та діти Степана Казаніна
Як виглядає дружина та діти Степана Казаніна

Зараз "кварталівець" рідко з’являється у медійному просторі, але підтримує ЗСУ та займається благодійністю. А його кохана Наталія активно веде соціальні мережі та з гумором реагує, коли їй "прилітає" від росіян з приводу того, що її потрібно не пускати назад до Росії та позбавити громадянства.

"Важко не пустити туди, куди ти свідомо вирішив ніколи не повертатися", — відповіла Наталія Казаніна.

Дружина Казаніна родом із Росії
Дружина Казаніна родом із Росії, але обрала Україну

У соціальній мережі жінка називають Україну своєю рідною країною. Вона ділиться з підписниками своїми фотографіями та роздумами про життя.

Як виглядає дружина Степана Казаніна
Як виглядає дружина Степана Казаніна

Відомо, що дружина гумориста працює дизайнером, але що саме вона створює і чи має власний бренд — невідомо.

Наталія Казаніна
Наталія Казаніна працює дизайнером

"Телеграф" писав раніше, як виглядає екскохана Савіка Шустера. Заради телеведучого вона покинула родину та переїхала з Москви до Києва.

Теги:
#Дружина #Квартал #Степан Казанін #Наталія Казанина