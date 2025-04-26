Ради Шустера бросила семью и переехала из Москвы в Киев: как выглядит экс-возлюбленная ведущего
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Телеведущий сделал Ольге предложение, но до свадьбы дело не дошло
Популярный телеведущий Савик Шустер, у которого от первого брака двое взрослых детей, несколько лет состоял в отношениях с россиянкой Ольгой Невской. Познакомились они в Москве, но затем вместе уехали жить в Киев. Ради Шустера женщина развелась с мужем и оставила в России сына.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Ольга Невская и что о ней известно. Их отношения внезапно закончились, и инициатором разрыва был именно ведущий.
Ольга Невская — что известно о бывшей гражданской жене Савика Шустера
Журналист и телеведущий Савик Шустер, известный по работе в российских и украинских СМИ, официально был женат один раз. Его избранницей стала итальянка, которая родила ему дочь Сару и сына Стефано. Но брак вскоре распался из-за того, что женщина не поддержала Шустера в его стремлении развивать карьеру журналиста и переезжать с ним в другие страны.
С конца 1990-х годов Савик Шустер начал работать на российском телевиденье, но изначально на внештатной основе. Однако постепенно он продвигался по карьерной лестнице и вскоре создал ток-шоу "Свобода слова", став его бессменным ведущим.
В Москве он и познакомился с российским стилистом Ольгой Невской. Между ними вспыхнули романтические отношения и ради Шустера женщина ушла от своего мужа. В интервью "Детектор медиа" за 2018 год, Ольга рассказывала, что от первого брака у нее есть сын Артем и для него развод родителей стал тяжелым ударом.
Россиянка рассказывала, что отношения Савика с ее сыном Артемом поначалу не сложились, поэтому он отказался вместе с ними переезжать в Киев, когда Шустеру предложили работу на украинском телевиденье в 2005 году.
Ольга приняла решение оставить сына в Москве, хотя старалась приезжать к нему каждую неделю, чтобы не потерять между ними связь. В Украине Ольга начала работать вместе с возлюбленным, она стала арт-директором Шустера, а вскоре и главным продюсером "Савик Шустер Студиос".
В 2009 году телеведущий сделал Ольге предложение руки и сердца. Как писали СМИ, Савик Шустер подарил бывшей избраннице кольцо в день ее рождения, подготовив романтический сюрприз. Это произошло в роскошном ресторане, на глазах у друзей и коллег, ведущий даже тайком привез из Москвы ее сына Артема на это событие, поскольку отношения между ними стали чуть теплее.
Но оформить брак официально пара не могла, поскольку Шустер на тот момент был еще женат на итальянке. А спустя семь лет, в 2012 году стало известно, что телеведущий бросил Ольгу Невскую. Причина такого шага осталась неизвестной.
Согласно данным, после разрыва Ольга вернулась в Москву и пыталась построить карьеру в кинематографе. Расставание с Савиком Шустером она переживала тяжело, несколько месяцев просто лежала на кровати.
Ольга рассказывала, что даже купила в Киеве небольшую квартиру и мечтала о совместном будущем с телеведущим, но он ее бросил и попросил уйти из продакшена. На данный момент неизвестно, где сейчас Ольга Невская, как выглядит и чем занимается, информации в открытом доступе об этом нет. Судя по всему, женщина ведет закрытый образ жизни.
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