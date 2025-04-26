Ради Шустера бросила семью и переехала из Москвы в Киев: как выглядит экс-возлюбленная ведущего

Телеведущий сделал Ольге предложение, но до свадьбы дело не дошло

Популярный телеведущий Савик Шустер, у которого от первого брака двое взрослых детей, несколько лет состоял в отношениях с россиянкой Ольгой Невской. Познакомились они в Москве, но затем вместе уехали жить в Киев. Ради Шустера женщина развелась с мужем и оставила в России сына.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Ольга Невская и что о ней известно. Их отношения внезапно закончились, и инициатором разрыва был именно ведущий.

Ольга Невская — что известно о бывшей гражданской жене Савика Шустера

Журналист и телеведущий Савик Шустер, известный по работе в российских и украинских СМИ, официально был женат один раз. Его избранницей стала итальянка, которая родила ему дочь Сару и сына Стефано. Но брак вскоре распался из-за того, что женщина не поддержала Шустера в его стремлении развивать карьеру журналиста и переезжать с ним в другие страны.

Савик Шустер работал на российских и украинских телеканалах

С конца 1990-х годов Савик Шустер начал работать на российском телевиденье, но изначально на внештатной основе. Однако постепенно он продвигался по карьерной лестнице и вскоре создал ток-шоу "Свобода слова", став его бессменным ведущим.

В Москве он и познакомился с российским стилистом Ольгой Невской. Между ними вспыхнули романтические отношения и ради Шустера женщина ушла от своего мужа. В интервью "Детектор медиа" за 2018 год, Ольга рассказывала, что от первого брака у нее есть сын Артем и для него развод родителей стал тяжелым ударом.

Как выглядит бывшая гражданская жена Савика Шустера

Россиянка рассказывала, что отношения Савика с ее сыном Артемом поначалу не сложились, поэтому он отказался вместе с ними переезжать в Киев, когда Шустеру предложили работу на украинском телевиденье в 2005 году.

Савик Шустер и его бывшая возлюбленная Ольга

Ольга приняла решение оставить сына в Москве, хотя старалась приезжать к нему каждую неделю, чтобы не потерять между ними связь. В Украине Ольга начала работать вместе с возлюбленным, она стала арт-директором Шустера, а вскоре и главным продюсером "Савик Шустер Студиос".

Савик Шустер и Ольга Невская

В 2009 году телеведущий сделал Ольге предложение руки и сердца. Как писали СМИ, Савик Шустер подарил бывшей избраннице кольцо в день ее рождения, подготовив романтический сюрприз. Это произошло в роскошном ресторане, на глазах у друзей и коллег, ведущий даже тайком привез из Москвы ее сына Артема на это событие, поскольку отношения между ними стали чуть теплее.

Савик Шустер в 2009 году сделал Ольге предложение

Но оформить брак официально пара не могла, поскольку Шустер на тот момент был еще женат на итальянке. А спустя семь лет, в 2012 году стало известно, что телеведущий бросил Ольгу Невскую. Причина такого шага осталась неизвестной.

Согласно данным, после разрыва Ольга вернулась в Москву и пыталась построить карьеру в кинематографе. Расставание с Савиком Шустером она переживала тяжело, несколько месяцев просто лежала на кровати.

Телеведущий Савик Шустер бросил Ольгу в 2012 году

Ольга рассказывала, что даже купила в Киеве небольшую квартиру и мечтала о совместном будущем с телеведущим, но он ее бросил и попросил уйти из продакшена. На данный момент неизвестно, где сейчас Ольга Невская, как выглядит и чем занимается, информации в открытом доступе об этом нет. Судя по всему, женщина ведет закрытый образ жизни.

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