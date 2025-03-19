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Они познакомились на Майдане: как выглядит молодая жена казака Гаврилюка и что о ней известно

Автор
Галина Струс
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Автор
Казак Гаврилюк старше своей жены Ярины на 14 лет
Казак Гаврилюк старше своей жены Ярины на 14 лет. Фото Коллаж "Телеграф"

Он был сотником Майдана, потом стал депутатом, в после работал таксистом

Михаил Гаврилюк — более известный как казак Гаврилюк со времен Майдана, бывший народный депутат. Он был в Верховной Раде всего одну каденцию, а прославился на всю Украину после издевательств "беркутовцев" во время Революции Достоинства. В 2016 году политик женился с 22-летней девушкой Яриной, с которой познакомился на Майдане.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене казака Гаврилюка и как она выглядит.

Они познакомились на Евромайдане

Казак Гаврилюк, о котором вся Украина узнала после событий на Майдане, где он был сотником, женился в 2016 году. На то время он уже был 36-летним народным депутатом от партии "Народный фронт", а его жена Ярина Хемий была 22-летней студенткой.

Казак Гаврилюк жена

Известно, что девушка родом из Коломыи и училась в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова. Позже она также закончила театральный университет Карпенка-Карого, где изучала киноведение.

С казаком Гаврилюком Ярина познакомилась во время Революции Достоинства в 2014 году. Девушка помогала на кухне 4-й сотни "Самообороны Майдана", в которую входил и Гаврилюк. Он, к слову, в то время выделялся внешностью — носил настоящий козацкий "оселедец".

Казак Гаврилюк жена

Как призналась Ярина позже в интервью, он сразу ей понравился, хотя поначалу вообще не обращал на нее внимания. Девушка продолжала приходить помогать на кухню, как потом сама поняла, ради него. И в конце концов он таки обратил на нее внимание. По словам Ярины, он сразу показался ей настоящим мужчиной.

Казак Гаврилюк жена

Известно, что свадьба пары проходила в Коломые 22 мая 2016 года. На торжество пригласили не только родственников, но и народных депутатов и местных чиновников. При этом свадьба была весьма скромной — всего на 60 гостей, но с гуцульским колоритом.

В октябре 2016 года Ярина родила экс-нардепу дочь, которую назвали Злата. Также Козак Гаврилюк имеет сына Максима от предыдущих отношений.

Казак Гаврилюк жена

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда пропала фаворитка Ляшко в Раде Алена Кошелева и как она теперь выглядит. Девушка из Харькова стала депутатом в 25 лет.

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#Михаил Гаврилюк #Казак Гаврилюк #Ярина Хемий