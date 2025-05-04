Атака на Киев 4 мая: есть многочисленные повреждения жилья, пострадали дети (видео)

Киевские каналы публикуют видео с мест падения обломков, где видны пожары

В результате налета российских беспилотников на Киев поврежден ряд жилых зданий и гражданских инфраструктурных объектов. Есть пострадавшие от российского нападения, в том числе двое детей.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Информацию подтвердил городской голова столицы Виталий Кличко.

По данным Ткаченко, в Оболонском районе повреждена многоэтажка и сгорело восемь автомобилей, от атаки пострадали двое детей – 14 и 17 лет. В Святошинском районе вспыхнули три частных дома, три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. По данным Кличко, за медицинской помощью обратились четыре человека.

"Сейчас четверо жителей столицы обратились к медикам. Трое – в Святошинском районе. Один человек – в Оболонском. Всем помощь оказали на месте", – написал он.

Тем временем киевские каналы публикуют видео с мест падения обломков, где видны пожары. По их данным, обломки БПЛА упали, в том числе, на территории ТРЦ "Dream Town" в Оболонском районе. Официальных подтверждений данной информации нет. В частности, глава Оболонской районной госадминистрации Кирилл Фесик написал, что всего в районе повреждены пять жилых домов и детский сад. О повреждениях ТРЦ он не упоминал.

"Комментировать, было ли это прямое попадание, или падение обломков, пока преждевременно. Ожидаем официальные выводы специалистов, однако публично они не будут объявлены. Все объекты будут обследованы специальными комиссиями, которые зафиксируют повреждения и предоставят методические рекомендации по получению компенсаций. Также обязательно организуем личную встречу с жителями, в ходе которой предоставим все необходимые разъяснения", – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 мая россияне в очередной раз продолжили терроризировать мирное население Украины атакой беспилотников — взрывы слышали в Харькове, там ранены почти 50 человек. Также громко было в Николаеве, а под утро — в Киеве.